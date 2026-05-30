كشف مصدر في نادي الزمالك، عن وجود مفاوضات جادة يجريها جون إدوارد المدير الرياضي مع الجزائري أحمد قندوسي لاعب الأهلي وسيراميكا الأسبق ونادي لوجانو السويسري الحالي من أجل الحصول علي توقيعه ومن ثم الانتقال للقلعة البيضاء في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

شروط قندوسي للتوقيع مع الزمالك

وقال المصدر لـ مصراوي : قندوسي أبدي مرونة خلال تفاوض نادي الزمالك معه ولا يمانع العودة إلي الدوري المصري لكن لديه بعض الشروط وهي الحصول علي راتب لا يقل عن مليون دولار في الموسم، أما الشرط الثاني هو الحصول علي 50% من قيمة عقده في الموسم الأول فور توقيع العقود مباشرة حتى يضمن عدم الدخول في أزمات مع النادي فيما بعد بخصوص مستحقاته المالية.

وأوضح المصدر : جون إدوارد حصل علي وعود أكيدة من إدارة النادي بحل أزمة القيد والقدرة علي إبرام صفقات جديدة وهو ما جعله يتحرك للتفاوض مع اللاعب الجزائري ومحاولة ضمه في ظل القناعة التامة بقدراته.

