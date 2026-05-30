كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة دراجة نارية أثناء توقفها بأحد الشوارع بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية.



القبض على المتهم بسرقة دراجة نارية بالشرقية

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 23 الجاري، تلقى مركز شرطة الزقازيق بلاغًا من نقاش، مقيم بدائرة المركز، يفيد بقيام أحد الأشخاص بسرقة دراجته النارية أثناء توقفها أمام أحد المنازل محل عمله بدائرة المركز.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عنصر جنائي مقيم بدائرة مركز شرطة ههيا. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشد عن الدراجة النارية المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





