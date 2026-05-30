إعلان

الداخلية تضبط المتهم بسرقة دراجة نارية في الشرقية

كتب : علاء عمران

09:43 م 30/05/2026 تعديل في 09:44 م

المتهم بسرقة دراجة نارية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة دراجة نارية أثناء توقفها بأحد الشوارع بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية.


القبض على المتهم بسرقة دراجة نارية بالشرقية

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 23 الجاري، تلقى مركز شرطة الزقازيق بلاغًا من نقاش، مقيم بدائرة المركز، يفيد بقيام أحد الأشخاص بسرقة دراجته النارية أثناء توقفها أمام أحد المنازل محل عمله بدائرة المركز.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عنصر جنائي مقيم بدائرة مركز شرطة ههيا. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشد عن الدراجة النارية المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

محامي دونجا يكشف سبب حملة التشهير ضد لاعب الزمالك

"لعبة الموت".. كيف تحولت حجرة الأمومة إلى غرفة إعدام طفلين في العمرانية؟

"أبوس رجلك تستر عليا".. حكاية صاحب فرن قبّل قدم جاره ثم أحرقه في العياط

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الداخلية سرقة الشرقية دراجة نارية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بسبب زيادة النفقة.. زينة تخرج عن صمتها وتوجه رسالة غامضة:" منتهى الرخص"
زووم

بسبب زيادة النفقة.. زينة تخرج عن صمتها وتوجه رسالة غامضة:" منتهى الرخص"
"سجل في نسختين".. كاي هافيرتز يسجل رقما تاريخيا ببطولة دوري أبطال أوروبا
رياضة عربية وعالمية

"سجل في نسختين".. كاي هافيرتز يسجل رقما تاريخيا ببطولة دوري أبطال أوروبا
إبراهيم عيسى ينتقد تصريحات حسام حسن بشأن قائمة المنتخب.. ماذا قال؟
أخبار مصر

إبراهيم عيسى ينتقد تصريحات حسام حسن بشأن قائمة المنتخب.. ماذا قال؟
بحثًا عن المشاهدات والأرباح.. ضبط فنانة استعراضية في شرم الشيخ
حوادث وقضايا

بحثًا عن المشاهدات والأرباح.. ضبط فنانة استعراضية في شرم الشيخ
نقيب الإعلاميين يكشف لمصراوي تفاصيل فحص شكوى أشرف زكي ضد منتحل صفة إعلامي..
أخبار مصر

نقيب الإعلاميين يكشف لمصراوي تفاصيل فحص شكوى أشرف زكي ضد منتحل صفة إعلامي..

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. ركلات الترجيح تحسم لقب دوري أبطال أوروبا لـ باريس سان جيرمان