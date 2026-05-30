أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن البطيخ آمن تمامًا، ولا صحة للشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول تسممه أو تسببه في السرطان.

وأضاف "فيهم" خلال حواره عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المشكلة تحدث عند ترك البطيخ لدى التاجر يومًا أو يومين أو أسبوعًا، فتتعرض لأشعة الشمس نهارًا والتبريد ليلاً، مما يسبب ما يُسمى بشبه الفساد الغذائي للحم الداخلي.

المصريون يحبون البطيخ كثيرًا ولا يكتفون بقطعة أو قطعتين

أشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أن المصريين يحبون البطيخ كثيرًا ولا يكتفون بقطعة أو قطعتين وهذه الكمية من السكريات الثقيلة تسبب عسرًا في الجهاز الهضمي لدى البعض.

وتابع أن "البطيخ لما بيتعرض للشمس 24 ساعة في عربيات البيع ويتسخن بالنهار ويبرد بالليل، بيحصل فيه مشكلة، أنا بنصح ما حدش يشتري بطيخ من الباعة الجائلين اللي معرض للشمس من غير تغطية".

وشدد الدكتور محمد علي فيهم على ضرورة شراء البطيخ من مكان موثوق مع التأكد من كونه مغطى من الشمس، وكذلك فحص القمع مكان اتصاله بالأم، فإذا كان ناشفًا وقديمًا يكون باقي أيامًا طويلة عند التاجر، وإذا كان أخضر يكون طازجًا.

وأكد رئيس المركز أن "المزارع يقعد 135 يومًا عشان يزرع البطيخ ويوصله للمستهلك"، مطالبًا بعدم تشويه عمله والتحدث عنه بالشائعات مثل "مسمم" أو "مسرطن"، داعيًا إلى تناول كل شيء بالعقل والمنطق.

