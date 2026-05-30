شهدت محافظة الجيزة حادثين منفصلين خلال الساعات الماضية، أسفرا عن إصابة 11 شخصًا، وتم نقلهم إلى المستشفيات للعلاج.

مشاجرة في بولاق الدكرور

في الواقعة الأولى، تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا بوقوع مشاجرة بالعصي بمدينة النجوم. وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة إلى موقع البلاغ، حيث تبين إصابة 3 أشخاص جراء الاشتباكات.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج اللازم، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب نشوب المشاجرة.

حادث الطريق الإقليمي

وفي الواقعة الثانية، أصيب 8 عمال إثر انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقلهم على الطريق الإقليمي بعد محطة وقود وطنية في اتجاه الواحات.

معاينة موقع الحادث

وكشفت المعاينة الأولية أن السيارة كانت محملة بعدد من العمال قبل أن تنقلب على جانب الطريق، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم، بينما جرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

وتحررت المحاضر اللازمة بالواقعتين، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

