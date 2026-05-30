أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن ارتفاع درجات الحرارة والتقلبات الجوية لن تؤدي إلى اختفاء المحاصيل الزراعية في مصر، ومنها: المانجو، مشيرًا إلى أن تغير المناخ في مصر له سقف لم نصل إليه بعد.

وأضاف "فيهم" خلال حواره عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر لن تتحول إلى منطقة باردة أو حارة مثل الخليج أو جنوب أوروبا، فهي لا تزال في منطقة جافة بشمال إفريقيا، لكن تأثر إنتاجية المحاصيل يحدث بالفعل.

محصول المانجو تأثر هذا العام بتقلبات الربيع العنيفة

أشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أن محصول المانجو تأثر هذا العام بتقلبات الربيع العنيفة خلال شهري مارس وأبريل وأول مايو، وهي أهم فترة لنمو الفاكهة، مما قد يقلل المعروض لكن بشكل ليس كبيرًا.

وتابع أن "المانجو مش طماطم ولا بطاطس، هي فاكهة مش مائدة أساسية محتاجها كل يوم، فلو زاد سعرها الناس مش هتشتريها، فالسعر مش هيتحرك كتير"، مطمئنًا عشاق المانجو.

وشدد الدكتور محمد علي فيهم على أن الأصناف التي يحبها المصريون مثل العويس والسكري والكنت والألفونس متأثرة بشكل بسيط، ولن يحدث سوى تأخير موسم المانجو لمدة أسبوعين فقط بسبب تأخر الشتاء وتذبذب الربيع.

وأكد رئيس المركز أن مركز معلومات تغير المناخ يحرص على إصدار توصيات يومية للمزارعين، وقد لاقت استجابة كبيرة ساهمت في تقليل الآثار السلبية لتغير المناخ على المحاصيل الزراعية في مصر.

