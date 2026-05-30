اختتمت مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، اليوم السبت، أعمال استقبال الأضاحي داخل المجازر الحكومية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بإجمالي 342 أضحية، وسط متابعة بيطرية مكثفة وإجراءات صحية مشددة لضمان سلامة اللحوم وحماية صحة المواطنين.

استقبال مجاني وتنظيم داخل المجازر

وأكدت المديرية في بيان لها أن المجازر الحكومية واصلت استقبال المواطنين بالمجان طوال أيام عيد الأضحى، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة حنان مجدي نور الدين، محافظ الوادي الجديد، وتعليمات الدكتور عصام محمد كومي، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة.

توافد المواطنين خلال أيام العيد

وشهد اليوم الأخير من عيد الأضحى استمرار توافد المواطنين على المجازر الحكومية بمختلف مراكز المحافظة، وسط أجواء من التعاون والتنظيم، بما ساعد على الحد من الذبح العشوائي خارج المجازر.

رقابة بيطرية مشددة على الذبح

وأوضحت المديرية أن فرق الطب البيطري واصلت أعمال الكشف على الأضاحي قبل الذبح وبعده، للتأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي، مع تقديم الإرشادات اللازمة للمواطنين داخل المجازر.

خطة عمل لضمان سلامة الغذاء

وأضافت أن استقبال 342 أضحية داخل مجازر الوادي الجديد يأتي ضمن خطة عيد الأضحى التي استهدفت تقديم خدمة آمنة ومنظمة للمواطنين، والحد من الممارسات غير الصحية المرتبطة بالذبح خارج المجازر الحكومية.

وأكدت استمرار جهود فرق الطب البيطري خلال أيام العيد لحماية الصحة العامة وضمان وصول لحوم سليمة وآمنة للمواطنين.