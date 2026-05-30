الصين تحذر الاتحاد الأوروبي من قيود تجارية جديدة وتتوعد بإجراءات مضادة

كتب : وكالات

10:13 م 30/05/2026 تعديل في 10:39 م

حذرت الصين، السبت، الاتحاد الأوروبي من اتخاذ مزيد من الإجراءات التجارية المقيدة بحق الشركات والمنتجات الصينية، وذلك عقب مناقشات أجرتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية مع بكين.

رفض للإجراءات التمييزية

وأكدت وزارة التجارة الصينية، في بيان، أن بكين ستتعامل بحزم مع أي تدابير جديدة تعتبرها تمييزية ضد الشركات أو السلع الصينية، مشددة على ضرورة التزام الاتحاد الأوروبي بمبادئ التجارة الحرة والمنافسة العادلة، مشيرًة إلى أنها ستتخذ إجراءات فعالة لحماية مصالحها المشروعة إذا أقدمت بروكسل على فرض أدوات تجارية أحادية الجانب أو قيود تستهدف الاقتصاد الصيني، معتبرة أن مثل هذه الخطوات تمثل نهجاً حمائياً غير مقبول.

خلافات اقتصادية متصاعدة

وجاء التحذير الصيني بعد محادثات داخلية عقدتها المفوضية الأوروبية، الجمعة، لمراجعة السياسة التجارية للاتحاد تجاه الصين، في ظل تنامي الخلافات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.

