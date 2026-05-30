أعرب محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر، عن فخره بمشاركته في المونديال للمرة الثانية في تاريخه بعدما كان واحدا من العناصر الأساسية للمنتخب في مونديال روسيا 2018.

وقال تريزيجيه في تصريحات عبر شبكة بي إن سبورتس: بالتأكيد أنا فخور بأن أكون ضمن 3 لاعبين فقط يشاركون في كأس العالم للمرة الثانية بقميص منتخب مصر وأملك ذكريات جيدة من مونديال روسيا حيث كانت المرة الأولي لي أن أظهر في أكبر بطولة لكرة القدم في التاريخ.

أضاف : نعم خسرنا المباريات الثلاث في نسخة 2018 والنتائج لم تكن جيدة إلا أننا كمنتخب تعلمنا الكثير وبالتأكيد ستكون النسخة المقبلة في أمريكا مختلفة تماما وأفضل بكثير عن سابقتها.

وتقام منافسات كأس العالم في الفترة من 11 يونيو إلي 19 يوليو بمشاركة 48 منتخب ، ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة مع منتخبات بلجيكا ونيوزلندا وإيران.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب الوطني مساء اليوم السبت مطار القاهرة متجهة إلى أمريكا على متن طائرة خاصة للمشاركة في كأس العالم ، حيث يلتقي أولا مع منتخب البرازيل وديا يوم 6 يونيو وهي البروفة الأخيرة قبل مباراة بلجيكا.

