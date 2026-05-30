مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

السعودية

- -
02:30

إكوادور

مباريات ودية - منتخبات

كاب فيردي

- -
18:00

صربيا

الدوري الأفريقي لكرة السلة

الأهلي

- -
16:00

الأهلي بنغازي

جميع المباريات

إعلان

تريزيجيه: منتخب مصر لن يكرر في مونديال 2026 ما حدث في روسيا

كتب : رمضان حسن

10:22 م 30/05/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    تريزيجيه في المؤتمرات الصحفية لكأس الأمم الأفريقية (2)
  • عرض 8 صورة
    تريزيجيه في المؤتمرات الصحفية لكأس الأمم الأفريقية (3)
  • عرض 8 صورة
    تريزيجيه في المؤتمرات الصحفية لكأس الأمم الأفريقية (4)
  • عرض 8 صورة
    لحظة إصابة تريزيجيه (9)
  • عرض 8 صورة
    لحظة إصابة تريزيجيه (13)
  • عرض 8 صورة
    لحظة إصابة تريزيجيه (8)
  • عرض 8 صورة
    لحظة إصابة تريزيجيه (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعرب محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر، عن فخره بمشاركته في المونديال للمرة الثانية في تاريخه بعدما كان واحدا من العناصر الأساسية للمنتخب في مونديال روسيا 2018.

وقال تريزيجيه في تصريحات عبر شبكة بي إن سبورتس: بالتأكيد أنا فخور بأن أكون ضمن 3 لاعبين فقط يشاركون في كأس العالم للمرة الثانية بقميص منتخب مصر وأملك ذكريات جيدة من مونديال روسيا حيث كانت المرة الأولي لي أن أظهر في أكبر بطولة لكرة القدم في التاريخ.

أضاف : نعم خسرنا المباريات الثلاث في نسخة 2018 والنتائج لم تكن جيدة إلا أننا كمنتخب تعلمنا الكثير وبالتأكيد ستكون النسخة المقبلة في أمريكا مختلفة تماما وأفضل بكثير عن سابقتها.

وتقام منافسات كأس العالم في الفترة من 11 يونيو إلي 19 يوليو بمشاركة 48 منتخب ، ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة مع منتخبات بلجيكا ونيوزلندا وإيران.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب الوطني مساء اليوم السبت مطار القاهرة متجهة إلى أمريكا على متن طائرة خاصة للمشاركة في كأس العالم ، حيث يلتقي أولا مع منتخب البرازيل وديا يوم 6 يونيو وهي البروفة الأخيرة قبل مباراة بلجيكا.

اقرأ أيضا :

بمشاركة صلاح.. منتخب مصر يخوض مرانه الأخير في القاهرة قبل السفر لأمريكا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر تريزيجيه كاس العالم

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 31-5: تغييرات في حياة هذا البرج.. وتحذير لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 31-5: تغييرات في حياة هذا البرج.. وتحذير لهؤلاء
"الأفريقي الثاني".. أشرف حكيمي يسجل رقما تاريخيا في دوري الأبطال بعد حصد
رياضة عربية وعالمية

"الأفريقي الثاني".. أشرف حكيمي يسجل رقما تاريخيا في دوري الأبطال بعد حصد
القتل لـ"المتعة".. جنود إسرائيليون يكشفون انتهاكات جيش الاحتلال لوقف النار
شئون عربية و دولية

القتل لـ"المتعة".. جنود إسرائيليون يكشفون انتهاكات جيش الاحتلال لوقف النار
رسالة أبو ريدة للاعبي منتخب مصر قبل السفر لأمريكا
رياضة محلية

رسالة أبو ريدة للاعبي منتخب مصر قبل السفر لأمريكا
لماذا يُمكن لبعضنا رؤية الأشباح فعلًا؟ العلم يُجيب
علاقات

لماذا يُمكن لبعضنا رؤية الأشباح فعلًا؟ العلم يُجيب

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان