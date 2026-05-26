فيديوهات مثيرة ببدلة رقص تقود "بلوجر" إلى تخشيبة مباحث الآداب

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صانعة محتوى، لقيامها بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء، والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

فيديو رقص نهايته في التخشيبة

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء، والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على صانعة المحتوى حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها، اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها