في هدوء الليل الذي خيم على شوارع حي العمرانية غرب الجيزة، كانت خيوط المؤامرة تغزل بدقة في عقل امرأة خططت لقلب موازين ليلة ظن ضحيتها أنها ستمر في أنس وسلام. لم تكن تعلم أن خطواتها المرتبة ستقودها سريعا خلف القضبان، لتتحول الخطة المحكمة إلى فصل درامي مثير يسدل الستار على نشاطها الإجرامي.

شباك ناعمة والضحية في المصيدة

بدأت الحكاية باتفاق غامض صاغته سيدة سودانية مستغلة رغبات الضحية التي قادته إلى الانخداع بوعود زائفة. نسجت شباكها حوله ببراعة، وأقنعته بلقاء خاص داخل جدران مسكنه، حيث الأمان المزعوم. لكن خلف تلك الوعود، كان هناك سيناريو آخر مظلم يكتب خلف الكواليس؛ إذ لم تكن تنوي الحضور بمفردها، بل كان رفقاؤها ينتظرون شارة البدء في الظلال.

الخطة البديلة، لم يكن اللقاء سوى طُعم بريء المظهر، والهدف الحقيقي كان تجريد الرجل من كل ما يملك تحت تهديد المباغتة.

سيناريو الرعب داخل شقة العمرانية

ما إن اطمأن الهدف ودخلت السيدة إلى عقر داره، حتى تحولت الأجواء الهادئة فجأة إلى كابوس صاخب. في توقيت مدروس، اقتحم شركاؤها المكان ليجد الضحية نفسه محاصرا بين أنياب عصابة خططت لكل صغيرة وكبيرة. تلاشت وعود المتعة، وحلت محلها لغة التهديد والسرقة بقوة السلاح، ليعيش الرجل دقائق من الرعب والذهول وهو يرى أمواله ومقتنياته تتسرب من بين يديه.

الأمن يفسد حبكة الجريمة

لكن الرياح جرت بما لا تشتهي سفن العصابة. فبفضل اليقظة الأمنية والتحركات السريعة لرجال المباحث، تم تتبع خيوط الواقعة بدقة متناهية فور رصد المؤشرات الأولية. وبتنسيق أمني محكم ومداهمة مباغتة، وقعت العقل المدبر للواقعة في قبضة العدالة قبل أن تلوذ بالفرار بأرباحها الحرام.

