

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، صباح اليوم ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، انتظامًا ملحوظًا في حركة السيارات، بالتزامن مع انتشار رجال الإدارة العامة للمرور بمختلف الطرق والمحاور الرئيسية لمتابعة الحالة المرورية وتأمين حركة المواطنين.

وانتظمت حركة السير أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو وكوبري أكتوبر، إلى جانب مناطق وسط القاهرة وميدان التحرير وشارع رمسيس، دون تسجيل كثافات مرورية مؤثرة خلال ساعات الصباح الأولى.

كما شهدت مناطق الهرم وفيصل والبحر الأعظم ومحور صفط اللبن بمحافظة الجيزة حالة من الانسياب المروري، مع انتشار الخدمات المرورية للتعامل الفوري مع أي أعطال أو كثافات مفاجئة.

سيولة مرورية بمحاور شرق القاهرة

وشهدت محاور شرق القاهرة، خاصة طريق صلاح سالم ومحور المشير طنطاوي والطريق الدائري والأوتوستراد، انتظامًا بحركة المركبات وسط تواجد مكثف لسيارات الإغاثة والأوناش المرورية.

انتشار الخدمات بمحيط المتنزهات

ودفعت الإدارة العامة للمرور بخدمات إضافية بمحيط المتنزهات والحدائق العامة والمناطق التجارية ودور السينما، بالتزامن مع زيادة الإقبال من المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى.

انتظام الحركة بكورنيش النيل

كما شهد كورنيش النيل ومناطق الزمالك والدقي والعجوزة سيولة مرورية ملحوظة، مع زيادة نسب الحركة بالتزامن مع خروج الأسر للتنزه خلال العطلة.

متابعة ميدانية على مدار اليوم

وأكدت الإدارة العامة للمرور استمرار المتابعة الميدانية عبر غرف العمليات المنتشرة بالقاهرة والجيزة، لرصد الحالة المرورية والعمل على تحقيق السيولة بمختلف الطرق والمحاور الرئيسية.