الأرصاد: تكاثر السحب على شمال البلاد وفرص لأمطار خفيفة

كتب : محمد نصار

07:37 م 28/05/2026

ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة في سماء القاهرة

تشير صور الأقمار الصناعية الأخيرة إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وصولًا إلى الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وذلك مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، أن هذه السحب تعمل على تلطيف الأجواء خلال ساعات النهار، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة، دون تأثيرات جوية كبيرة متوقعة.

وتواصل الهيئة العامة للأرصاد متابعة الحالة الجوية وإصدار التحديثات أولًا بأول، في إطار تقديم المعلومات اللازمة للمواطنين حول حالة الطقس.

السحب المنخفضة الهيئة العامة للأرصاد حالة الطقس أمطار

