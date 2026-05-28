كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شقيقها، وهو فرد شرطة، بالتعدي عليها وزوجها بالسب والضرب باستخدام سلاح أبيض بمحافظة قنا، بسبب خلافات تتعلق بالميراث.

فيديو مشاجرة قنا

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 الجاري تلقى مركز شرطة نجع حمادي بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول ضم فرد شرطة وابن شقيقه، وطرف ثان ضم شقيقة الأول وزوجها، الذي أُصيب بشرخ في الذراع وسحجات وكدمات متفرقة، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

مباحث نجع حمادي تكشف مفاجأة

وتبين من التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات عائلية حول الميراث، تبادل خلالها الطرفان التعدي بالسب والضرب، فيما قام الثاني من الطرف الأول بالتعدي على الطرف الثاني باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها.

الشرطة تتدخل

بتقنين الإجراءات، أمكن ضبط طرفي المشاجرة، كما تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات ذاتها.

