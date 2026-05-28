إعلان

الداخلية: خلافات ميراث وراء فيديو مشاجرة فرد شرطة وأقاربه في قنا

كتب : مصراوي

07:52 م 28/05/2026

الداخلية تكشف كواليس فيديو مشاجرة شرطي قنا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شقيقها، وهو فرد شرطة، بالتعدي عليها وزوجها بالسب والضرب باستخدام سلاح أبيض بمحافظة قنا، بسبب خلافات تتعلق بالميراث.

فيديو مشاجرة قنا

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 الجاري تلقى مركز شرطة نجع حمادي بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول ضم فرد شرطة وابن شقيقه، وطرف ثان ضم شقيقة الأول وزوجها، الذي أُصيب بشرخ في الذراع وسحجات وكدمات متفرقة، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

مباحث نجع حمادي تكشف مفاجأة

وتبين من التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات عائلية حول الميراث، تبادل خلالها الطرفان التعدي بالسب والضرب، فيما قام الثاني من الطرف الأول بالتعدي على الطرف الثاني باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها.

الشرطة تتدخل

بتقنين الإجراءات، أمكن ضبط طرفي المشاجرة، كما تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات ذاتها.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قنا الداخلية فيديو الشرطة ميراث

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

كيف يظهر نقص فيتامين "ب 12" داخل الفم؟ راقب 6 علامات
نصائح طبية

كيف يظهر نقص فيتامين "ب 12" داخل الفم؟ راقب 6 علامات
وزير الخارجية: أمن الكويت ودول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
شئون عربية و دولية

وزير الخارجية: أمن الكويت ودول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

سهرة العيد انتهت بفخ مسلح.. ماذا حدث داخل شقة العمرانية؟
حوادث وقضايا

سهرة العيد انتهت بفخ مسلح.. ماذا حدث داخل شقة العمرانية؟
"مفيض في المنتصف".. د.عباس شراقي يكشف سرا جديدا عن سد النهضة
مصراوى TV

"مفيض في المنتصف".. د.عباس شراقي يكشف سرا جديدا عن سد النهضة
الامتناع عن السكر وحده لا يكفي.. عادات خفية قد ترفع خطر السكري
نصائح طبية

الامتناع عن السكر وحده لا يكفي.. عادات خفية قد ترفع خطر السكري

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

خطوات ورابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026
انهيار روسيا واستنزاف أوكرانيا.. من يربح معركة الأشهر الستة الحاسمة؟
تصعيد خطير يهدد الهدنة.. أمريكا وإيران تتبادلان الضربات وسط تعثر المفاوضات