تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء القائم على النشر بقيام قائد سيارة ملاكي بالاصطدام بأحد المجندين داخل كمين بالقاهرة بتاريخ 25 الجاري، ثم الفرار من موقع الحادث.

الداخلية تكشف حقيقة

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات بشأن الواقعة، كما ثبت عدم إصابة أي من مجندي الشرطة بالمكان المشار إليه في ذات التاريخ. كما أمكن تحديد السيارة المشار إليها، وتبين أنها سارية التراخيص، وتم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبمناقشته أنكر ارتكاب الواقعة.

منشور اقتحام كمين بالقاهرة

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط القائم على النشر، وتبين أنه طبيب بيطري مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

اعترافات المتهم

وبمواجهته، أقر بوجود خلاف بينه وبين قائد السيارة بسبب أولوية المرور، ما دفعه لنشر المنشور المشار إليه على خلاف الحقيقة، بقصد التشهير به والنكاية به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، لثبوت تعمده نشر ادعاءات كاذبة.

