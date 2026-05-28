إعلان

خلاف مروري يتحول إلى أكذوبة.. الداخلية تكشف حقيقة اقتحام كمين بالقاهرة

كتب : مصراوي

05:48 م 28/05/2026

الداخلية تكشف حقيقة دهس مجند داخل كمين بالقاهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء القائم على النشر بقيام قائد سيارة ملاكي بالاصطدام بأحد المجندين داخل كمين بالقاهرة بتاريخ 25 الجاري، ثم الفرار من موقع الحادث.

الداخلية تكشف حقيقة

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات بشأن الواقعة، كما ثبت عدم إصابة أي من مجندي الشرطة بالمكان المشار إليه في ذات التاريخ. كما أمكن تحديد السيارة المشار إليها، وتبين أنها سارية التراخيص، وتم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبمناقشته أنكر ارتكاب الواقعة.

منشور اقتحام كمين بالقاهرة

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط القائم على النشر، وتبين أنه طبيب بيطري مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

اعترافات المتهم

وبمواجهته، أقر بوجود خلاف بينه وبين قائد السيارة بسبب أولوية المرور، ما دفعه لنشر المنشور المشار إليه على خلاف الحقيقة، بقصد التشهير به والنكاية به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، لثبوت تعمده نشر ادعاءات كاذبة.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الداخلية القاهرة كمين

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

انهيار روسيا واستنزاف أوكرانيا.. من يربح معركة الأشهر الستة الحاسمة؟
شئون عربية و دولية

انهيار روسيا واستنزاف أوكرانيا.. من يربح معركة الأشهر الستة الحاسمة؟
ترك التدريس وجدارياته تزين ميادين البحيرة.. من هو صاحب مجسم الغوريلا الحمراء؟
أخبار المحافظات

ترك التدريس وجدارياته تزين ميادين البحيرة.. من هو صاحب مجسم الغوريلا الحمراء؟
حماس تحذّر: إسرائيل تسعى لإعادة الحرب.. وتهدد بانهيار اتفاق التهدئة في غزة
شئون عربية و دولية

حماس تحذّر: إسرائيل تسعى لإعادة الحرب.. وتهدد بانهيار اتفاق التهدئة في غزة
"بتر كامل في الساق اليمنى".. سمسم شهاب يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته
زووم

"بتر كامل في الساق اليمنى".. سمسم شهاب يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته
تبدأ من 720 ألف جنيه.. تعرف على أبرز 5 سيارات مجمعة محليًا بمصر
أخبار السيارات

تبدأ من 720 ألف جنيه.. تعرف على أبرز 5 سيارات مجمعة محليًا بمصر

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان