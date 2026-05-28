نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام مجموعة من قائدي الدراجات النارية بأداء حركات استعراضية على أحد الطرق السريعة بمحافظة دمياط، بما عرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد وضبط الدراجات النارية الظاهرة في مقطع الفيديو، وبلغ عددها 31 دراجة نارية، من بينها 21 دراجة بدون لوحات معدنية.

كما تم ضبط قائدي تلك الدراجات وقت ارتكاب الواقعة، وعددهم 31 شخصًا، وتبين أن 7 منهم لديهم معلومات جنائية، وجميعهم لا يحملون رخص قيادة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مؤكدين أن الهدف كان اللهو والاستعراض.

وتم التحفظ على الدراجات النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

