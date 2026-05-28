لقيت سيدتان مصرعهما، اليوم الخميس، وأصيب 8 أشخاص، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة – الإسكندرية، بعد كوبري المشاة عند الكيلو 107 في اتجاه الإسكندرية.

بلاغ وتحرك عاجل

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن، و8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

مصرع سيدتين وإصابة 8 أشخاص

وتبين وفاة سيدتين مجهولتي الهوية، تبلغان من العمر 45 عامًا، إثر إصابتهما بنزيف في المخ، كما أسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

قائمة المصابين وحالتهم

أسفر الحادث عن إصابة كل من: أحمد محمد إبراهيم، 30 عامًا، مصاب بكسر في العمود الفقري، ونورهان رفيق السيد، 25 عامًا، مصابة بكسر في الساق اليمنى، ورفيق السيد كامل، 63 عامًا، مصاب بنزيف في المخ، بالإضافة إلى الطفلين لارين محمد أحمد، 5 أعوام، ومحمد أحمد محمد إبراهيم، عامين، ويعانون من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم من مدينة دمنهور.

كما أصيب في الحادث كل من: هبة السيد عزت، 30 عامًا، مصابة بنزيف في المخ وجرح بالرأس طوله 3 سنتيمترات، والسيد عزت السيد، 60 عامًا، مصاب بجرح قطعي بالرأس طوله 5 سنتيمترات وكسر في العمود الفقري، والطفل عدي محمد وجيه، 3 أعوام، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم من مدينة الزقازيق.

نقل المصابين والتحقيقات

جرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.