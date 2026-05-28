كواليس خلافات أسرية انتهت باعتداء بسلاح أبيض في كفر الشيخ

كتب : مصراوي

06:29 م 28/05/2026

الداخلية تكشف ملابسات فيديو كفر الشيخ

الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة فيديو متداول لشاب تعرض للاعتداء والطرد من منزله بكفر الشيخ، وتضبط والده وزوجته بعد اعترافهما بالواقعة.

فيديو كفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام والده وزوجة والده بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته وإجباره على مغادرة المنزل بمحافظة كفر الشيخ.

الداخلية تكشف التفاصيل

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 20 الجاري تلقى مركز شرطة سيدي سالم بلاغًا من القائم على النشر، وهو عامل له معلومات جنائية، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، ومقيم بدائرة المركز، أفاد فيه بتضرره من والده، الذي له معلومات جنائية، وزوجته، لقيامهما بالتعدي عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته باستخدام سلاح أبيض، وطرده من المنزل بسبب خلافات عائلية بينهم.

سقوط في قبضة الشرطة

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب ذات الخلافات الأسرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

تردد قناة أون سبورت الناقلة لمباراة مصر وروسيا الودية الليلة
"فساتين أبيض وأسود".. 25 صورة لإطلالات ياسمين صبري في مهرجان كان
استخرجها بملقاط.. التفاصيل الكاملة لواقعة "سماعة الغش" في حقوق أسيوط (صور)
11 تبديلًا وركلات ترجيح.. إبراهيم حسن يكشف تفاصيل ودية روسيا
بعد إصابته.. طبيب البرازيل يكشف موقف نيمار من كأس العالم 2026
