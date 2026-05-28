فيتامين "ب 12" أحد العناصر الحيوية التي يعتمد عليها الجسم في أداء العديد من الوظائف الأساسية، مثل تكوين الحمض النووي، ودعم الجهاز العصبي، وإنتاج خلايا الدم.

ونظرا لأن خلايا الفم تتجدد بسرعة مقارنة بغيرها من خلايا الجسم، فإن أي نقص في هذا الفيتامين قد يظهر مبكرا داخل الفم، ليكون بذلك مؤشرا تنبيهيا مهما لا ينبغي إغفاله، بحسب موقع هيلث.

هل التهاب الفم من أعراض نقص فيتامين "B12"؟



يساهم فيتامين "ب 12" في انقسام الخلايا وتجددها بشكل سليم داخل أنسجة الفم. وعند انخفاض مستوياته، تضعف قدرة الجسم على تجديد هذه الخلايا، ما يؤدي إلى ترقق الأنسجة وفقدانها لجزء من قدرتها الدفاعية، وينتج عن ذلك التهاب الفم الذي يظهر على شكل احمرار وتورم وتهيج قد يشمل اللثة والخدين واللسان والشفتين وسقف الفم.

هل تقرحات الفم المتكررة تكشف نقص فيتامين "B12"؟



يمكن أن يرتبط نقص "ب 12" بظهور قرح الفم بشكل متكرر، وهي تقرحات صغيرة مؤلمة ذات مركز أبيض أو أصفر وحواف حمراء، ورغم أن ظهورها أحيانا أمر شائع، فإن تكرارها واستمرارها قد يكون مؤشرا على نقص الفيتامين.

هل الإحساس بالحرقان في الفم أو اللسان يكشف نقص فيتامين "B12"؟



يلعب الفيتامين دورا مهما في الحفاظ على سلامة الأعصاب داخل الفم، ومع نقصه، قد تبدأ الأعصاب بإرسال إشارات غير طبيعية، ما يسبب شعورا بالحرقان أو الوخز في اللسان أو الفم، وقد يظهر هذا العرض حتى في غياب أي مهيجات واضحة.

هل تغيرات شكل اللسان تكشف نقص فيتامين "B12"؟



من العلامات الشائعة التهاب اللسان، حيث يصبح اللسان أحمر أو مائلا للبنفسجي، ومتورما وحساسا، ومع استمرار النقص، قد تختفي الحليمات الصغيرة على سطح اللسان، فيصبح أملس ولامعا، وهي حالة تعرف بالتهاب اللسان الضموري.

هل البقع الحمراء داخل الفم تكشف نقص فيتامين "B12"؟



قد تظهر بقع حمراء غير منتظمة على سقف الفم أو داخل الخدين أو أسفل اللسان، وتبدو هذه المناطق أكثر نعومة أو لمعانًا مقارنة بالأنسجة المحيطة، وهو ما قد يشير إلى خلل في تجدد الخلايا.

هل اضطراب حاسة التذوق يكشف نقص فيتامين "B12"؟



قد يؤثر النقص على الأعصاب المسؤولة عن التذوق، ما يؤدي إلى تغير في الإحساس بالطعام، مثل طعم معدني أو مر أو فقدان الإحساس بالنكهة، وغالبا ما يصاحب ذلك ضعف عام في حاسة التذوق.

هل جفاف الفم يكشف نقص فيتامين "B12"؟



في بعض الحالات، قد يؤدي نقص فيتامين "ب 12" إلى انخفاض إفراز اللعاب، ما يسبب جفافا في الفم وصعوبة في التحدث أو البلع، مع شعور مستمر باللزوجة أو الانزعاج.

اقرأ أيضًا:

تظهر في القدمين.. علامة تحذيرية لنقص فيتامين خطير

صحتك في رمضان.. علامة خفية في الوجه تدل على نقص فيتامين ب12





