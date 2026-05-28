إعلان

"هاجمت فنزويلا وإيران وكوبا".. طهران تتهم أمريكا بتهديد السلام والأمن الدوليين

كتب : وكالات

07:44 م 28/05/2026

مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرفاني، إن الإجراءات الأمريكية تعكس نمطاً "من الإكراه والترهيب والتدخل" الذي ينتهك ميثاق الأمم المتحدة، ويهدد سيادة الدول واستقلالها، ويعرض السلام والأمن الدوليين للخطر.

وأضاف إيرفاني في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن القوات الأمريكية ألقت القبض على رئيس فنزويلا، وأن إدارة ترامب تتولى الآن الإشراف على البلاد، كما تمارس ضغوطاً على كوبا من خلال منع وصول النفط إليها.

ودافع إيرفاني عن حق إيران في الرد على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير الماضي، وإغلاق مضيق هرمز، متهماً دولاً لم يسمها بتجاهل الأسباب الجذرية للوضع الحالي في المنطقة وتحويل اللوم بشكل غير عادل إلى إيران.

وقال إيرفاني: "إن تصرفات إيران قانونية ومتوافقة مع القانون الدولي. لا يمكن لإيران أن تسمح باستخدام هذا الممر المائي الحيوي كممر لأعمال عدائية وعدوان عسكري ضد سيادتها وأراضيها ومصالحها الحيوية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الأمن الدولي الهجمات الأمريكية الهجمات الإسرائيلية حرب إيران إيران وأمريكا الأمم المتحدة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

مد مواعيد المترو حتى 2 صباحًا بسبب مباراة مصر وروسيا
أخبار مصر

مد مواعيد المترو حتى 2 صباحًا بسبب مباراة مصر وروسيا
لحظة بلحظة.. متابعة مباراة مصر وروسيا (0-0).. هدف ضائع للفراعنة
رياضة عربية وعالمية

لحظة بلحظة.. متابعة مباراة مصر وروسيا (0-0).. هدف ضائع للفراعنة
"المبنى تفحّم".. السيطرة على حريق ضخم اندلع في مطعم بالعبور (صور)
أخبار المحافظات

"المبنى تفحّم".. السيطرة على حريق ضخم اندلع في مطعم بالعبور (صور)
الامتناع عن السكر وحده لا يكفي.. عادات خفية قد ترفع خطر السكري
نصائح طبية

الامتناع عن السكر وحده لا يكفي.. عادات خفية قد ترفع خطر السكري
طبيب يحذر: تناول هذه الأجزاء من الأضحية قد يضر صحتك
نصائح طبية

طبيب يحذر: تناول هذه الأجزاء من الأضحية قد يضر صحتك

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

خطوات ورابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026
انهيار روسيا واستنزاف أوكرانيا.. من يربح معركة الأشهر الستة الحاسمة؟
تصعيد خطير يهدد الهدنة.. أمريكا وإيران تتبادلان الضربات وسط تعثر المفاوضات