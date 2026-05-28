قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرفاني، إن الإجراءات الأمريكية تعكس نمطاً "من الإكراه والترهيب والتدخل" الذي ينتهك ميثاق الأمم المتحدة، ويهدد سيادة الدول واستقلالها، ويعرض السلام والأمن الدوليين للخطر.

وأضاف إيرفاني في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن القوات الأمريكية ألقت القبض على رئيس فنزويلا، وأن إدارة ترامب تتولى الآن الإشراف على البلاد، كما تمارس ضغوطاً على كوبا من خلال منع وصول النفط إليها.

ودافع إيرفاني عن حق إيران في الرد على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير الماضي، وإغلاق مضيق هرمز، متهماً دولاً لم يسمها بتجاهل الأسباب الجذرية للوضع الحالي في المنطقة وتحويل اللوم بشكل غير عادل إلى إيران.

وقال إيرفاني: "إن تصرفات إيران قانونية ومتوافقة مع القانون الدولي. لا يمكن لإيران أن تسمح باستخدام هذا الممر المائي الحيوي كممر لأعمال عدائية وعدوان عسكري ضد سيادتها وأراضيها ومصالحها الحيوية".