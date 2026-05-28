إعلان

الأمن يكشف ملابسات فيديو إطلاق النار في سوهاج.. وضبط طرفي المشاجرة

كتب : علاء عمران

05:15 م 28/05/2026

مديرية أمن سوهاج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي شخص مصرعه وأصيب آخران بطلقات نارية، إثر مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة بدائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

فيديو مشاجرة سوهاج يقود لكشف التفاصيل

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين عدد من الأشخاص بسوهاج.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 27 الجاري تبلغ لمركز شرطة دار السلام بحدوث مشاجرة بين طرف أول يضم 3 أشخاص، من بينهم متوفى وآخر مصاب بطلق ناري، وطرف ثان يضم 4 أشخاص، من بينهم مصاب بطلق ناري، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

خلافات الجيرة تتحول إلى دماء

وكشفت التحريات أن المشاجرة اندلعت بسبب خلافات متعلقة بالجيرة، حيث تبادل الطرفان إطلاق الأعيرة النارية باستخدام سلاحين ناريين كانا بحوزتهما، ما أسفر عن وفاة أحد الأشخاص وإصابة اثنين آخرين.

وتم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما غادر أحدهما المستشفى عقب تلقي الإسعافات اللازمة.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم بندقيتان آليتان مستخدمتين في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب الخلافات القائمة بينهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سوهاج دار السلام النيابة العامة خلافات الجيرة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

إيرادات تتجاوز 25.2 مليون في اليوم.. تركي آل الشيخ يحتفل بالرقم القياسي
سينما

إيرادات تتجاوز 25.2 مليون في اليوم.. تركي آل الشيخ يحتفل بالرقم القياسي
حماس تحذّر: إسرائيل تسعى لإعادة الحرب.. وتهدد بانهيار اتفاق التهدئة في غزة
شئون عربية و دولية

حماس تحذّر: إسرائيل تسعى لإعادة الحرب.. وتهدد بانهيار اتفاق التهدئة في غزة
"بسبب قُبلة".. الجمهور يهاجم شمس البارودي ويطالبها بحذف صورتها مع حسن يوسف
زووم

"بسبب قُبلة".. الجمهور يهاجم شمس البارودي ويطالبها بحذف صورتها مع حسن يوسف
توقف نشاط حركة "علمانيون" بعد 15 عامًا بسبب أزمة مالية حادة
أخبار مصر

توقف نشاط حركة "علمانيون" بعد 15 عامًا بسبب أزمة مالية حادة
انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه رغم موسم الحج.. فما السبب؟
أخبار البنوك

انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه رغم موسم الحج.. فما السبب؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان