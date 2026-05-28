لقي شخص مصرعه وأصيب آخران بطلقات نارية، إثر مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة بدائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

فيديو مشاجرة سوهاج يقود لكشف التفاصيل

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين عدد من الأشخاص بسوهاج.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 27 الجاري تبلغ لمركز شرطة دار السلام بحدوث مشاجرة بين طرف أول يضم 3 أشخاص، من بينهم متوفى وآخر مصاب بطلق ناري، وطرف ثان يضم 4 أشخاص، من بينهم مصاب بطلق ناري، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

خلافات الجيرة تتحول إلى دماء

وكشفت التحريات أن المشاجرة اندلعت بسبب خلافات متعلقة بالجيرة، حيث تبادل الطرفان إطلاق الأعيرة النارية باستخدام سلاحين ناريين كانا بحوزتهما، ما أسفر عن وفاة أحد الأشخاص وإصابة اثنين آخرين.

وتم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما غادر أحدهما المستشفى عقب تلقي الإسعافات اللازمة.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم بندقيتان آليتان مستخدمتين في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب الخلافات القائمة بينهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.