أعلنت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان "اليونيفيل" أنها قلقة للغاية إزاء الحملة الإسرائيلية المتنامية.

وقالت اليونيفيل، في بيان اليوم الخميس، إنه أطلق نحو 670 مقذوفاً في جنوب لبنان أمس الأربعاء، وهو أعلى رقم منذ 17 أبريل.

وأكدت اليونيفيل أن إسرائيل وسّعت نطاق حملتها في الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن جيش الدفاع الإسرائيلي أعلن، يوم الأربعاء، أنه ينبغي على المواطنين اللبنانيين الانتقال إلى المناطق الواقعة شمال نهر الزهراني، مضيفاً أن "جميع المناطق الواقعة جنوب النهر تُعتبر مناطق قتال، وأن جيش الدفاع لا ينوي إلحاق الأذى بالمدنيين".

وأضافت أن هذا الإعلان أدى إلى تحريك خط ترسيم العمليات العسكرية الإسرائيلية نحو سبعة أميال شمالاً عما كان عليه سابقاً.

وجاء في بيان اليونيفيل: "لا يزال المدنيون يتحملون العبء الأكبر"، مشيرة إلى أن مئات الآلاف أُجبروا على الفرار من منازلهم، غالباً خلال مهلة قصيرة جداً.

وأكدت أن الأضرار التي لحقت بالمنازل والطرق والبنية التحتية الأساسية تؤثر بشدة على الحياة اليومية وجهود التعافي.