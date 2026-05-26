مغافلة في نص الليل.. كاميرات المراقبة توقع "لص الساحل" في كمين المباحث

كشفت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول خاص بوالدته من داخل مستوصف بالقاهرة.

سرقة في نص الليل



بالفحص أمكن تحديد والدة القائم على النشر "عاملة بمستوصف طبى، مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل، وبسؤالها أفادت بقيام أحد الأشخاص بسرقة هاتفها المحمول من داخل المستوصف محل عملها بأسلوب المغافلة.

مواجهة واعترافات مثيرة

عقب تقنين الإجراءات، أمكن القبض على مرتكب الواقعة (عاطل)، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار اليه، وتم بإرشادة ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميله "سئ النية" له معلومات جنائية تم ضبطه.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

