الرئيس الإيراني: نقدر جهود مصر لتقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن

كتب : أحمد عبدالمنعم

04:47 م 26/05/2026

الرئيس السيسي و نظيره الإيراني

أعرب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر والأطراف الإقليمية الأخرى لتقريب وجهات النظر بين الجانبين الإيراني والأمريكي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، من نظيره الإيراني، واستعرضا خلال مسار المفاوضات الجارية.

وشدد الرئيس الإيراني ـ خلال الاتصال ـ على حرص بلاده على تعزيز العلاقات الأخوية مع الدول العربية، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي هذا الإطار، أعاد الرئيس السيسي التأكيد على موقف مصر الثابت القائم على إعلاء مبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول وحسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال بين الرئيسين تناول الجهود المبذولة للتوصل إلى مذكرة تفاهم بين الجانبين الأمريكي والإيراني، حيث أكد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل للمسار التفاوضي القائم، مستعرضًا الاتصالات والجهود التي تضطلع بها مصر لتيسير المفاوضات، وتمهيد الطريق نحو اتفاق نهائي وشامل، يضع حدًا للتصعيد ويعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيسين تبادلا التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأعربا عن التمنيات بأن يعيده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن تنعم شعوب المنطقة كافة بالسلام والاستقرار والرخاء.

