ضبط قائد ميكروباص تعدى بالسب على المواطنين داخل موقف بالشرقية

كتب : علاء عمران

03:31 م 26/05/2026

ضبط سائق تعدى بالسب على المواطنين بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ميكروباص بأعمال البلطجة والتعدي بالسب على المواطنين داخل أحد المواقف بمحافظة الشرقية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها مرخصة خاصة وغير مصرح باستخدامها في نقل الركاب، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق لا يحمل رخصة قيادة ومقيم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق.

وبمواجهته، أقر باستخدام السيارة في غير الغرض المخصص لها، وارتكاب الواقعة بتاريخ 23 من الشهر الجاري، على خلفية خلافات مع الركاب حول قيمة الأجرة، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وزارة الداخلية سائف ميكروباص الشرقية

