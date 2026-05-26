كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ميكروباص بأعمال البلطجة والتعدي بالسب على المواطنين داخل أحد المواقف بمحافظة الشرقية.

تفاصيل ضبط السائق

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها مرخصة خاصة وغير مصرح باستخدامها في نقل الركاب، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق لا يحمل رخصة قيادة ومقيم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق.

وبمواجهته، أقر باستخدام السيارة في غير الغرض المخصص لها، وارتكاب الواقعة بتاريخ 23 من الشهر الجاري، على خلفية خلافات مع الركاب حول قيمة الأجرة، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها