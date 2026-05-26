إعلان

شركة صينية تطلق جهازا يترجم لغة الحيوانات الأليفة.. سعره غير متوقع

كتب : سيد متولي

04:00 م 26/05/2026

جهاز يترجم لغة الحيوانات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثارت شركة ناشئة صينية جدلا واسعا في الأوساط التقنية بعد إعلانها تطوير جهاز يعتمد على الذكاء الاصطناعي، كشفت أنه قادر على تحويل أصوات وسلوك الحيوانات الأليفة إلى عبارات مفهومة باللغة البشرية.

جهاز يفهم لغة الحيوانات الأليفة

ورغم أن تطبيقات ترجمة أصوات الحيوانات ليست جديدة، فإن معظمها ظلّ في إطار الترفيه والتجربة غير العلمية، لكن شركة مينج شياوي، ومقرها مدينة هانجتشو الصينية، تؤكد أن منتجها الجديد يتجاوز هذا النطاق، ويقدم نظاما أكثر تطورا لفهم الحيوانات الأليفة والتفاعل معها.

وبحسب الشركة، فقد بدأت بالفعل في تلقي طلبات الحجز المسبق للجهاز منذ مطلع مايو، حيث تجاوز عدد الحجوزات 10 آلاف وحدة، وفق موقع “International Business Times UK”.

سعر جهاز يفهم لغة الحيوانات الأليفة


ويبلغ سعر الجهاز 118 دولارا أمريكيا، (ما يعادل حوالي 6 آلاف جنيه مصري)، ويأتي بتصميم يشبه الطوق يثبت حول رقبة الحيوان، ويعتمد على نموذج لغوي تابع لمنصة كوين التابعة لـ"علي بابا كلاود"، مع تحليل بيانات صوتية وسلوكية للحيوانات بهدف تفسير حالاتها المختلفة وترجمتها إلى كلام بشري، وفق ادعاءات الشركة، التي تشير إلى أن دقة الجهاز قد تصل إلى نحو 95%.

ومع ذلك، لم تقدم الشركة حتى الآن دراسات علمية منشورة أو بيانات اختبار مستقلة تدعم هذه الادعاءات، ما أثار حالة من الشك لدى بعض الخبراء في المجال، ورغم الجدل، تمكنت الشركة من جذب استثمارات تقدر بنحو مليون دولار من مستثمرين أوائل.

ومع بدء شحن الجهاز إلى المستخدمين، يترقب قطاع التكنولوجيا عالميا النتائج الفعلية للتجربة، وسط انتظار لتقييمات المستخدمين الأوائل واختبارات الأداء المستقلة.

اقرأ أيضًا:

بالصور.. حيوانات تتعرف على نفسها أمام المرآة

الشمبانزي والأسود والدببة.. لماذا تأكل بعض الحيوانات أبناءها؟ (صور)

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

لغة الحيوانات الأليفة جهاز أصوات

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

القائمة الكاملة لأفلام ومسرحيات عيد الأضحى على "MBC مصر"
زووم

القائمة الكاملة لأفلام ومسرحيات عيد الأضحى على "MBC مصر"
لراغبي الاستثمار في الذهب.. متوسط أسعار المصنعيات على السبائك في مصر
اقتصاد

لراغبي الاستثمار في الذهب.. متوسط أسعار المصنعيات على السبائك في مصر
لا يُفتح إلا مرة في العام.. ماذا تعرف عن مسجد نمرة؟ (فيديو)
أخبار

لا يُفتح إلا مرة في العام.. ماذا تعرف عن مسجد نمرة؟ (فيديو)

السكة الحديد: قطارات إضافية ومخصوصة لتخفيف الزحام خلال إجازة عيد الأضحى
أخبار مصر

السكة الحديد: قطارات إضافية ومخصوصة لتخفيف الزحام خلال إجازة عيد الأضحى
"أنقذوني من مياه النار".. فيديو صرخة من شرفة الموت يهز السوشيال ميديا
حوادث وقضايا

"أنقذوني من مياه النار".. فيديو صرخة من شرفة الموت يهز السوشيال ميديا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

إمام عاشور ومهاجم بيراميدز.. جوميز يفاجئ الفتح السعودي بـ 3 شروط للتجديد
حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة