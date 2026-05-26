أثارت شركة ناشئة صينية جدلا واسعا في الأوساط التقنية بعد إعلانها تطوير جهاز يعتمد على الذكاء الاصطناعي، كشفت أنه قادر على تحويل أصوات وسلوك الحيوانات الأليفة إلى عبارات مفهومة باللغة البشرية.

جهاز يفهم لغة الحيوانات الأليفة

ورغم أن تطبيقات ترجمة أصوات الحيوانات ليست جديدة، فإن معظمها ظلّ في إطار الترفيه والتجربة غير العلمية، لكن شركة مينج شياوي، ومقرها مدينة هانجتشو الصينية، تؤكد أن منتجها الجديد يتجاوز هذا النطاق، ويقدم نظاما أكثر تطورا لفهم الحيوانات الأليفة والتفاعل معها.

وبحسب الشركة، فقد بدأت بالفعل في تلقي طلبات الحجز المسبق للجهاز منذ مطلع مايو، حيث تجاوز عدد الحجوزات 10 آلاف وحدة، وفق موقع “International Business Times UK”.

سعر جهاز يفهم لغة الحيوانات الأليفة



ويبلغ سعر الجهاز 118 دولارا أمريكيا، (ما يعادل حوالي 6 آلاف جنيه مصري)، ويأتي بتصميم يشبه الطوق يثبت حول رقبة الحيوان، ويعتمد على نموذج لغوي تابع لمنصة كوين التابعة لـ"علي بابا كلاود"، مع تحليل بيانات صوتية وسلوكية للحيوانات بهدف تفسير حالاتها المختلفة وترجمتها إلى كلام بشري، وفق ادعاءات الشركة، التي تشير إلى أن دقة الجهاز قد تصل إلى نحو 95%.

ومع ذلك، لم تقدم الشركة حتى الآن دراسات علمية منشورة أو بيانات اختبار مستقلة تدعم هذه الادعاءات، ما أثار حالة من الشك لدى بعض الخبراء في المجال، ورغم الجدل، تمكنت الشركة من جذب استثمارات تقدر بنحو مليون دولار من مستثمرين أوائل.

ومع بدء شحن الجهاز إلى المستخدمين، يترقب قطاع التكنولوجيا عالميا النتائج الفعلية للتجربة، وسط انتظار لتقييمات المستخدمين الأوائل واختبارات الأداء المستقلة.

