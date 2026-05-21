صرخة طفلة داخل ميكروباص تحبط محاولة اختطاف بالشرقية

كتب : علاء عمران

03:20 م 21/05/2026

المتهمة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام سيدة بمحاولة اختطاف طفلة داخل سيارة ميكروباص بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 18 من الشهر الجاري، تلقى مركز شرطة منيا القمح بلاغًا من سائقين، وبرفقتهما سيدة وطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، أفادوا خلاله بأن الطفلة استغاثت بهما أثناء استقلالهم سيارة ميكروباص، مؤكدة أن السيدة حاولت اختطافها بعدما أوهمتها بأنها على معرفة بوالدتها.

الطفلة تكشف الحقيقة داخل الميكروباص

وبمواجهة المتهمة، وتبين أنها لها معلومات جنائية ومقيمة بدائرة المركز، اعترفت بمحاولتها استدراج الطفلة مستغلة صغر سنها، بهدف سرقة قرطها الذهبي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل إلى والد الطفلة، وهو عامل مقيم بدائرة المركز، وتم تسليمها له بعد أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق وقررت حبس المتهمة على ذمة القضية.

