كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اصطياد شخصين يستقلان مركب صيد خشبي الأسماك باستخدام أسلوب "الصعق الكهربائي" بمحافظة بورسعيد.

فيديو صيد الأسمك في بورسعيد

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهما صيادان مقيمان بدائرة مركز شرطة المنزلة بمحافظة الدقهلية.

صيد بالصعق الكهربائي

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة واصطياد الأسماك باستخدام الصعق الكهربائي من خلال مولد كهربائي.

وبإرشادهما، تم ضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



منشطات جنسية مجهولة المصدر

واستمرارا لجهود مكافحة جرائم الغش التجارى، تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأدوية الطبية "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة الزقازيق أول بالشرقية.

وعثر بحوزته على (150 ألف قرص أدوية طبية – 1300 عبوة منشطات مجهولة المصدر) تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

