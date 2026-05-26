أبرز التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء

كتب : محمد نصار

11:31 ص 26/05/2026 تعديل في 12:40 م

مخالفات البناء

تستعد وزارة التنمية المحلية والبيئة، لإدخال تعديلات مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وذلك عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، تشمل خصم 50% من قيمة غرامة التصالح لبعض الفئات.

وبحسب مصدر بالوزارة، لمصراوي، فإن التعديلات انتهت بشكل شبه كامل في انتظار الاعتماد النهائي من الوزيرة، تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها والموافقة عليها.

تعديلات التصالح على مخالفات البناء

تتضمن التعديلات الجديدة، وفق تصريحات سابقة للدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مدّ العمل بالقانون لمدة سنة، مع السماح بالتصالح على الجراجات بما لا يجاوز 3 أمتار.

كما تتضمن التعديلات المرتقبة، تفويض المحافظين ورؤساء المدن في اعتماد نموذجي (7 - 8) تصالح، والتصالح على المناطق المتاخمة للآثار.

وتشمل التعديلات كذلك الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي في بعض الحالات التي يحددها مجلس الوزراء، مع إتاحة استكمال أعمال الدور المتصالح عليها، والإعفاء من شرط تشطيب الواجهات لإتمام التصالح.

ومن المقرر أيضًا تطبيق خصم بنسبة 50% من قيمة التصالح لحاملي كارت تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة.

