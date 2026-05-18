إعلان

خلاف جيرة ولهو أطفال يتحول إلى مشهد دموي أمام محل بأسيوط

كتب : مصراوي

10:26 م 18/05/2026

الشرطة تكشف تفاصيل فيديو مشاجرة أسيوط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في أسيوط ملابسات مقطع فيديو متداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تعدي بعض الأشخاص على آخر بالضرب ومنعه من دخول المحل المملوك له.

بلاغ واقعة أسيوط

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11/ الجارى تبلغ لمركز شرطة ديروط بأسيوط من أحد المستشفيات باستقبال مالك محل مصاب بجروح قطعية متفرقة وقرر بحدوث مشاجرة بينه وبين 3 أشخاص؛ لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال، اعتدوا على إثرها عليه بالضرب وأحدثوا إصابته بسلاح أبيض بحوزة أحدهم.

الشرطة تضبط المتهمين

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهم 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية".

اعترافات الجناة

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهم بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسيوط الشرطة فيديو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد احتفالية "فرحة مصر".. بوسي توجه رسالة لـ انتصار السيسي
زووم

بعد احتفالية "فرحة مصر".. بوسي توجه رسالة لـ انتصار السيسي
بعد تصدرها التريند.. أحدث 15 صورة لـ ملك زاهر مع خطيبها
زووم

بعد تصدرها التريند.. أحدث 15 صورة لـ ملك زاهر مع خطيبها
مجدي الجلاد: الخطيب عايز حسام بدري ليه الجمهور يهاجمه؟ فرج عامر يكشف الكواليس
مصراوى TV

مجدي الجلاد: الخطيب عايز حسام بدري ليه الجمهور يهاجمه؟ فرج عامر يكشف الكواليس
الأبيض والأحمر والبيبي بلو.. هنا الزاهد تتألق في مهرجان كان بأكثر من إطلالة
زووم

الأبيض والأحمر والبيبي بلو.. هنا الزاهد تتألق في مهرجان كان بأكثر من إطلالة
ما هو فيروس إيبولا؟.. أعراضه وطرق الوقاية منه
نصائح طبية

ما هو فيروس إيبولا؟.. أعراضه وطرق الوقاية منه

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

8 قتلى و5 مصابين.. الداخلية تكشف تفاصيل حادث إطلاق نار أسيوط المروع