كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في أسيوط ملابسات مقطع فيديو متداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تعدي بعض الأشخاص على آخر بالضرب ومنعه من دخول المحل المملوك له.

بلاغ واقعة أسيوط

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11/ الجارى تبلغ لمركز شرطة ديروط بأسيوط من أحد المستشفيات باستقبال مالك محل مصاب بجروح قطعية متفرقة وقرر بحدوث مشاجرة بينه وبين 3 أشخاص؛ لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال، اعتدوا على إثرها عليه بالضرب وأحدثوا إصابته بسلاح أبيض بحوزة أحدهم.

الشرطة تضبط المتهمين

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهم 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية".

اعترافات الجناة

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهم بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم.

