في ليلة بدت هادئة داخل إحدى قرى أبو النمرس جنوب الجيزة، وبينما يبتلع الظلام الشوارع الضيقة تدريجيًا، عاد شاب إلى منزله بعد يوم عمل طويل، غير مدرك أن الدقائق التالية ستقوده إلى مشهد لن يمحى من ذاكرته أبدًا.

طفلة أبو النمرس

على جانب الطريق، وبالقرب من منزله مباشرة، لمح شيئًا صغيرًا يتحرك بصعوبة وسط الظلام. اقترب بحذر، لتتجمد خطواته فجأة عندما اكتشف أنها طفلة صغيرة لا يتجاوز عمرها العامين، تجلس وحدها في الشارع، ترتدي كامل ملابسها، وعيناها تائهتان بين الخوف والذهول، وكأنها تبحث عن حضن اختفى فجأة من حياتها.

الرجل لم يستوعب المشهد في البداية. من ترك هذه الصغيرة هنا؟ ولماذا؟ وكيف لطفلة بهذا العمر أن تجد نفسها وحيدة في قلب الطريق ليلًا؟. لم تكن هناك إصابات ظاهرة على جسدها، لكن ملامحها كانت تحكي قصة أكبر من قدرتها على الكلام.

قضية رأي عام

في غضون ساعات، تحولت الواقعة إلى قضية رأي عام بعد تداول منشورات مدعومة بصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتحدث عن سيدة تستقل “توك توك” ألقت طفلة في نهر الطريق داخل قرية أبو النمرس، قبل أن تفر هاربة في مشهد أثار الغضب والصدمة بين الأهالي.

تحرك مباحث أبو النمرس

ومع تصاعد الجدل، بدأت الأجهزة الأمنية تحركات مكثفة لكشف الحقيقة الكاملة وراء الواقعة الغامضة تحت إشراف اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تنسيقا مع قطاع الأمن العام.

التحريات كشفت أن بلاغا ورد إلى مركز شرطة أبو النمرس بتاريخ 14 من الشهر الجاري، بعدما أكد مُبلغ الواقعة عثوره على الطفلة أمام منزله مباشرة. ومن هنا بدأت رحلة البحث عن هوية الصغيرة ومن ألقى بها إلى الشارع بهذه القسوة.

رجال المباحث راجعوا التحركات، وتتبعوا الخيوط القليلة المتاحة، حتى بدأت الصورة تتضح تدريجيًا. المفاجأة الأولى كانت تحديد هوية المتورطين.

مفاجأة صادمة

التحريات نجحت في ضبط سائق “توك توك” وابنة عمه تبلغ من العمر 17 عامًا، وبمواجهتها انهارت واعترفت بالحقيقة كاملة وقالت إنها والدة الطفلة.

لكن الصدمة الأكبر جاءت في اعترافاتها التالية، حين أقرت بأنها أنجبت الصغيرة سفاحًا، وأن الخوف من الفضيحة دفعها للتخلص من ابنتها بإلقائها في الطريق العام، بالاتفاق مع المتهم الآخر الذي ساعدها في تنفيذ خطتها والهروب من المكان سريعًا.

السائق بدوره لم ينكر، وأيد رواية الفتاة كاملة، لتنكشف واحدة من أكثر الوقائع الإنسانية قسوة، حيث تحولت طفلة بريئة إلى ضحية للخوف والعار ومحاولة الهروب من مواجهة المجتمع.

شهود عيان أكدوا أن الطفلة تُركت في الشارع بطريقة صادمة، وأن الأهالي عاشوا لحظات من الذهول فور اكتشاف الواقعة، خاصة أن الصغيرة كانت عاجزة تمامًا عن فهم ما يحدث حولها، تراقب الوجوه المارة ببراءة بينما تبحث بعينيها عن أم اختارت الهروب بدلًا من احتضانها.

الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فيما جرى إيداع الطفلة بإحدى دور الرعاية لتلقي الرعاية الكاملة، في محاولة لإنقاذ ما تبقى من طفولتها التي بدأت بأقسى صورة ممكنة.

أما النيابة العامة، فباشرت التحقيقات فورًا، وقررت حبس المتهمين على ذمة واحدة من أكثر الوقائع التي هزت الشارع المصري خلال الساعات الماضية.

