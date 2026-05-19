"حب في السر وموت في العلن".. ليلة مرعبة انتهت بجثة شاب بالهرم

كتب : محمد شعبان

11:13 م 19/05/2026

مصرع شاب أثناء هروبه من شقة حبيبته في الهرم- تعبير

في لحظات معدودة، تحولت خيوط قصة عاطفية إلى مأساة مروعة هزت أرجاء حي الهرم غرب الجيزة.

لم يعلم الشاب الثلاثيني أن دقات قلبه التي قادته إلى شقة حبيبته ستكون الأخيرة في حياته، وأن محاولته للهروب من مواجهة عائلتها ستنتهي بجثته على أرصفة الشارع، بعد سقوط حر ومخيف من علو شاهق.

موعد خلف الأبواب المغلقة بشقة الهرم

بدأت تفاصيل الواقعة الغريبة عندما استغل شاب سوداني الجنسية فرصة مغادرة أسرة صديقته (ربة منزل من ذات الجنسية) للشقة، وتوجه إليها على الفور لقضاء بعض الوقت معها في غياب الأعين.

سارت الأمور كما خطط لها الشاب في البداية، وظن أن الحظ يبتسم له خلف الأبواب المغلقة، لكن القدر كان يخبئ له مفاجأة صاعقة لم تكن أبداً في الحسبان.

المفاجأة الصادمة في الهرم

فجأة وبدون سابق إنذار، قطعت طرقات قوية على باب الشقة هدوء المكان؛ لقد عاد أفراد أسرة الفتاة مبكرا وعلى غير المتوقع. تملكت الصدمة والرعب قلب الشاب والفتاة، وتحولت الغرفة إلى ساحة من الارتباك والذعر.

ومع تصاعد صياح الأسرة بالخارج، لم يجد الشاب مفرًا أمامه سوى التوجه مسرعاً نحو الشرفة، باحثاً عن أي وسيلة للاختباء أو الهروب بعيداً عن أعين العائلة الثائرة.

جثة تنهي رحلة الهروب

في محاولة يائسة وبائسة للنجاة، حاول الشاب التعلق بجدران الشرفة بالشرفة الخفية في الطابق الحادي عشر، إلا أن الهواء لم يسعفه وقواه خانته؛ فاختل توازنه في لحظة خاطفة، ليتهاوى من الارتفاع الشاهق ويلقى حتفه في الحال نتيجة الاصطدام المروع، وسط ذهول المارة وصراخ صديقته.

انتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مسرح الحادث، وتحرر المحضر اللازم لمباشرة التحقيقات حول الواقعة المأساوية.

الهرم الجيزة السودان هروب

