كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله شخص يلقي زجاجة بها مادة مُعجلة للإشتعال على آخر حال جلوسه أمام منزله بالشرقية.

فيديو الشرقية

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجارى تبلغ لمركز شرطة الزقازيق من (سائق - مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (جاره) لقيامه بالتعدى عليه بالسب لخلافات الجيرة وإلقاء زجاجة بها مادة مُعجلة للاشتعال "بنزين" عليه حال جلوسه أمام منزله بدائرة القسم مما أدى لإضرام النيران بدراجة هوائية بمدخل المنزل.

الشرطة تضبط المتهم



أمكن ضبط المشكو فى حقه (عاطل)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.