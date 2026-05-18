خلاف جيرة يتحول إلى محاولة إشعال أمام منزل بالشرقية

كتب : مصراوي

11:15 م 18/05/2026

الشرطة تكشف تفاصيل فيديو الشرقية

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله شخص يلقي زجاجة بها مادة مُعجلة للإشتعال على آخر حال جلوسه أمام منزله بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجارى تبلغ لمركز شرطة الزقازيق من (سائق - مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (جاره) لقيامه بالتعدى عليه بالسب لخلافات الجيرة وإلقاء زجاجة بها مادة مُعجلة للاشتعال "بنزين" عليه حال جلوسه أمام منزله بدائرة القسم مما أدى لإضرام النيران بدراجة هوائية بمدخل المنزل.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (عاطل)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

