"دبحها وحاول ينتحر".. القصة الكاملة لمقتل سيدة على يد زوجها في القليوبية

كتب : أسامة علاء الدين

08:55 م 21/05/2026

جثة - أرشيفية

في مشهد صادم هزّ قرية السيفا التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، تحولت الخلافات الزوجية إلى جريمة مأساوية داخل منزل الزوجية، بعدما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها.

انتقال الأجهزة الأمنية والمعاينة

على الفور انتقلت قوات الأمن وضباط المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص والمعاينة الأولية تبين العثور على جثة الزوجة مصابة بجروح ذبحية داخل المنزل، وسط حالة من الذهول بين الأهالي.

التحريات وكشف هوية المتهم

كشفت التحريات الأولية أن مرتكب الواقعة هو زوج المجني عليها، وأنهما متزوجان منذ نحو عام ونصف دون إنجاب أطفال، مع وجود خلافات أسرية متكررة خلال الفترة الأخيرة بينهما.

محاولة انتحار وإنقاذ المتهم

عقب ارتكاب الجريمة، حاول الزوج إنهاء حياته بإلقاء نفسه في مياه البحر، إلا أن الأهالي تمكنوا من إنقاذه في اللحظات الأخيرة، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في ضبطه واقتياده للتحقيق.

حالة من الحزن ومتابعة التحقيقات

خيمت حالة من الحزن والصدمة على أهالي القرية، خاصة مع حداثة الزواج بين الطرفين، فيما تواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة وسماع أقوال الشهود والمقربين، مع التحفظ على جثمان الزوجة تحت تصرف النيابة العامة.

