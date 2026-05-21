

قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، بقبول الاستئناف المقدم من صانعة المحتوى سمر نديم على حكم حبسها لمدة 3 أشهر، في اتهامها بحيازة مواد مخدرة، وقضت مجددًا ببراءتها من الاتهامات المنسوبة إليها.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد أصدرت حكمًا سابقًا بمعاقبة سمر نديم بالحبس 3 أشهر، بعد اتهامها بحيازة مواد مخدرة.

وأحالت النيابة العامة صانعة المحتوى إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، بعدما وجهت لها اتهامًا بحيازة مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

