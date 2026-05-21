في دقائق قليلة، تحول مقطع فيديو صادم متداول عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى حديث السوشيال ميديا، بعدما ظهرت إحدى مقدمات البرامج التلفزيونية وهي تتهم شابًا بالتحرش بها لفظيًا داخل مول تجاري شهير بمحافظة الجيزة، وسط حالة من الغضب والتفاعل الواسع.

فيديو مذيعة أكتوبر

القصة بدأت عندما نشرت الإعلامية مقطع الفيديو عبر حساباتها، مؤكدة تعرضها لمضايقات لفظية أثناء توجهها إلى صالة الألعاب الرياضية داخل المول، لتشتعل التعليقات بين متعاطف معها ومطالب بسرعة ضبط المتهم، وبين من طالب بانتظار الحقيقة كاملة.

الشرطة تتحرك

وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة، لتبدأ رحلة البحث خلف الكاميرا. وبالفحص، تبين عدم وجود أي بلاغات رسمية محررة بشأن الواقعة، إلا أن التحريات نجحت في تحديد هوية صاحبة الفيديو، وتبين أنها مقدمة برامج تلفزيونية تقيم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر.

اتهام بالتحرش داخل مول بأكتوبر

وبسؤالها، أكدت أنه بتاريخ 19 من الشهر الجاري، وأثناء صعودها إلى "الجيم" داخل أحد المولات التجارية بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، فوجئت بالشخص الظاهر في الفيديو يقوم بالتحرش بها لفظيًا، الأمر الذي دفعها لتصويره ونشر الواقعة عبر مواقع التواصل.

لكن المفاجأة جاءت بعد ساعات، حينما حضر المشكو في حقه بنفسه إلى ديوان القسم. المتهم، والذي تبين أنه مدرس تربية رياضية بإحدى المدارس ومقيم بمحافظة الشرقية، نفى تمامًا ما نُسب إليه، مؤكدًا أن الواقعة لم تحدث بالشكل المتداول، واتهم الشاكية بتصويره والتشهير به دون وجه حق، ما فتح بابًا جديدًا من الجدل حول حقيقة ما جرى داخل المول.

وبين روايتين متضادتين، باشرت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق لكشف الحقيقة الكاملة في الواقعة التي أثارت الرأي العام خلال الساعات الماضية.

