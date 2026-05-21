ترامب: نحن نتفوق على الصين ونتقدم على الجميع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ألغى حفل توقيع مقرر يوم الخميس، لأمر تنفيذي جديد يتعلق بالذكاء الاصطناعي، بسبب مخاوف من أن يؤدي إلى إضعاف تفوق الولايات المتحدة في هذا المجال.

وقال ترامب إنه قرر تأجيل التوقيع لأنه لم يعجبه ما ورد في نص الأمر التنفيذي، مشيرًا إلى أنه أعلن التغيير قبل ساعات من الموعد المقرر في المكتب البيضاوي.

وأضاف: "نحن نتقدم على الصين، ونتقدم على الجميع، ولا أريد فعل أي شيء من شأنه أن يعيق هذا التفوق"،

وجاءت تصريحاته خلال فعالية أخرى في المكتب البيضاوي، حيث تحدث للصحفيين عن الموضوع بشكل غير مباشر.

الانتهاء من تجديد حوض الانعكاس

وفي الشأن ذاته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يأمل في الانتهاء من مشروع تجديد "حوض الانعكاس" (Reflecting Pool) بحلول عيد الاستقلال في 4 يوليو.

وأضاف ترامب: المهم هو أن ننتهي قبل 4 يوليو… نريد أن نرى إن كان بإمكاننا إنهاؤه قبل 4 يوليو".

وكان الرئيس قد قضى أسابيع في الترويج لتحسينات تجري في حوض الانعكاس الواقع بين نصب واشنطن التذكاري ونصب لنكولن التذكاري، مشيرًا إلى أن المشروع تأخر بسبب الأمطار وعوامل أخرى، لكنه أكد أنه عند اكتماله "سيكون شيئًا مميزًا".

وفي المقابل، رفعت منظمة غير ربحية مقرها واشنطن دعوى قضائية تهدف إلى وقف أعمال التجديد وإلزام الإدارة بإعادة العناصر التاريخية إلى الحوض.