وسط المنطقة الجبلية الهادئة بمركز العياط جنوب الجيزة، عثر الأهالي على جثة مجهولة الهوية في مشهد صادم؛ جسد بلا رأس، وآثار تعذيب وحرق وتشويه متعمد.

جريمة في جبال العياط

جريمة بدت في البداية وكأنها بلا خيط يقود إلى الحقيقة، لكن بعد أسابيع من التحريات المعقدة، انكشف السر المدفون خلف كنز أثري وصفقة انتهت بالدم، وتبين أن تشكيلا عصابيا للتنقيب عن الآثار خلسة وراء الجريمة اللغز.

مباحث الجيزة تتحرك

فريق بحث رفيع المستوى ترأسه اللواء هاني شعراوي نائب مدير مباحث الجيزة تتبع خيوط القضية لاسيما بعد تقرير الطب الشرعي بوجود آثار تعذيب على الجثة - ما بين قطع إحدى اليدين وإحراق أجزاء من الجثمان - في محاولة من الجناة لطمس معالم المجني عليه وإخفاء جريمتهم.

معلومة كشفت لغز الجريمة

معلومة وردت لعناصر الشرطة السرية حول آخر مشاهدة للضحية رفقة 3 آخرين. علاقة منفعة جمعت الطرفان، المتهمون الثلاثة استعانوا بالمجني عليه لمساعدتهم في فتح مقبرة أثرية مقابل مبلغ مالي لكن تسرب الشك بدل السيناريو المعد سلفا.

خلافات دفعت الثلاثة إلى اتخاذ قرار دموي، استدرجوا المجني عليه إلى مسرح الجريمة وفتحوا عليه النار قبل التنكيل بجثته لإخفاء هويته إلا أن جهود العيون الساهرة كشفت المستور وأمكن ضبطهم لتصطحبهم مأمورية إلى النيابة العامة للتحقيق.

