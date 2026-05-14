"من الملاكمة لكرة القدم".. الوجه الخفي للرئيس دونالد ترامب

كتب : يوسف محمد

10:41 م 14/05/2026
دائما ما كانت الرياضة مسار اهتمام أساسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فلم يكن مجرد متفرج يتابع عدد من المباريات واللقاءات في مختلف البطولات، بل أنه كان جزءا أساسيا من بعض الرياضات.

وينظر عدد كبير من المتابعين للرئيس الأمريكي ترامب، على أنه أحد أهم القادة السياسيين حول العالم، إلا أن أغلبهم لا يعرفون الجانب الرياضي في حياة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

ولم يكتف ترامب بالتواجد في المدرجات لمتابعة أي من الرياضات المختلفة، بل أنه كان ممارسا حقيقا لكرة القدم الأمريكية، إذ كان يفضل ممارسة هذه الرياضة الشهيرة، في فترة الثمانينات.

ترامب عاشق للمصارعة

وبالرغم من ممارسة ترامب لكرة القدم الأمريكية في الثمانينات، إلا أن عشقه الأكبر كان للحلبة وبالأخص للعبة المصارعة، ففي عام 2007 كان شاهدا على حدثا تاريخيا لترامب في هذه اللعبة، حيث عقد المؤتمر الصحفي الخاص بعرض ريسلمانيا الذي يعد الحدث الأبرز في المصارعة، ببرج ترامب.

والحدث التاريخي لم يكن عقد المؤتمر في البرج الخاص بترامب، لكن دخوله دخول في تحدي أمام فينس ماكمان رئيس "WWE"، حيث كان يدعم ترامب "بوبي لاشلي"، فيما كان يدعم ماكمان "أوماجا"، حقق بوبي لاشلي الفوز في المباراة، ليقوم ترامب بقص شعر لاشلي أمام الجمهور، بناء على شروط التحدي الذي كان بينهما آنذاك.

وفي فبراير من عام 2024، أعلن دونالد ترامب إطلاق العلامة التجارية الخاصة به للأحذية الرياضية، في فلادلفيا.

وأعرب ترامب آنذاك عن سعادته بإطلاق هذه العلامة التجارية، إذ قال: "منذ فترة طويلة وأنا أرغب في عمل هذا وأعتقد أنه سيحقق نجاحا كبيرا"، طبقا لموقع "إن بي سي" الأمريكي".

علاقة صداقة بين ترامب ومحمد علي كلاي

وترامب من عشاق الراحل محمد علي كلاي أسطورة الملاكمة، إذ ظهر الثنائي معا في أكثر من مناسبة مختلفة، وهو ما ظهر حينما نعى ترامب كلاي عقب وفاته عبر حسابه الرسمي على تويتر.

ووصف ترامب كلاي من خلال منشور عبر حسابه على منصة "x" تويتر سابقا، عقب وفاته، بأنه بطل عظيم، إنسان رائع وأن الجميع سيفتقده".

ترامب يخطف الأنظار في كأس العالم للأندية 2025

وعبر الرئيس الأمريكي عن حبه للرياضة بشكل عام، من خلال حرصه على التواجد في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتواجد ترامب في المباراة النهائية، ونزل إلى أرضية الملعب عقب نهاية المباراة ووقف على منصة التتويج لتكريم اللاعبين عقب نهاية المباراة، التي توج فيها تشيلسي بلقب البطولة.

صفارات إنذار في كريات شمونة بعد إطلاق صواريخ من لبنان وإصابة جندي إسرائيلي
شئون عربية و دولية

صفارات إنذار في كريات شمونة بعد إطلاق صواريخ من لبنان وإصابة جندي إسرائيلي

"علمتوها الشقاوة".. صور نادرة لـ ياسمين عبدالعزيز مع شقيقيها والجمهور يعلق
زووم

"علمتوها الشقاوة".. صور نادرة لـ ياسمين عبدالعزيز مع شقيقيها والجمهور يعلق

نجم الزمالك السابق: معتمد جمال الأفضل في الدوري المصري هذا الموسم
رياضة محلية

نجم الزمالك السابق: معتمد جمال الأفضل في الدوري المصري هذا الموسم
موعد المؤتمر الصحفي لـ الزمالك واتحاد العاصمة قبل نهائي الكونفدرالية
رياضة محلية

موعد المؤتمر الصحفي لـ الزمالك واتحاد العاصمة قبل نهائي الكونفدرالية
"موعد التوقيع والراتب".. مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل التعاقد مع مهاجم جديد
رياضة محلية

"موعد التوقيع والراتب".. مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل التعاقد مع مهاجم جديد

* مجدي الجلاد يدعو لإصلاح منظومة المعاشات وربطها بالرعاية الصحية
ترامب: الصين ستشتري 200 طائرة من شركة بوينج الأمريكية