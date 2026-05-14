تداول مستخدمون مقطع فيديو يوثق لحظات خطيرة لرجل يحاول إشعال النار بباب شقة سكنية في بورسعيد، وسط تساؤلات واسعة حول ملابسات الواقعة ودوافعها، قبل أن تكشف التحريات الأمنية مفاجأة بشأن هوية المتهم.

رصد فيديو بورسعيد

البداية كانت مع انتشار مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يقف أمام باب شقة سكنية ويحاول إضرام النيران به، في واقعة أثارت مخاوف السكان وأشعلت حالة من الجدل بين المتابعين.

وعلى الفور، بدأت الأجهزة الأمنية فحص الفيديو المتداول لكشف ملابساته وتحديد هوية الشخص الظاهر فيه.

تحرك الداخلية



بالفحص وسؤال السيدة المقيمة بالشقة (ربة منزل) قررت بأن الشخص الظاهر بمقطع الفيديو زوجها، واتهمته بمحاولة إضرام النيران بباب الشقة خاصتها لوجود خلافات عائلية بينهما.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو مالك مقهى له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

فيديو استغاثة الغربية

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجارى تبلغ لمركز شرطة قطور بالغربية من إحدى المستشفيات باستقبال ابن ناشرة الفيديو عامل بورشة إصلاح سيارات مصاب بكدمات وسحجات متفرقة.

وبسؤاله اتهم مالك الورشة المشار إليها بتقييده والتعدى عليه بالضرب باستخدام "خرطوم" لإحداث تلفيات بسيارته، وأمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه واعترف بارتكاب الواقعة عامل بالورشة "تم ضبطه"؛ لأخذ الشاكى سيارته الملاكى دون علمه والاصطدام بها بسور أحد المنازل مما أدى لحدوث تلفيات بها.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها