أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الخميس، بإطلاق صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان، عقب رصد إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه كريات شمونة وعدد من البلدات المحيطة بها.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية، أن الدفاعات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعترضت 3 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه كريات شمونة، فيما سقطت 3 صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة معاريف أن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح خلال نشاط عسكري في جنوب لبنان.