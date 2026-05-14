صفارات إنذار في كريات شمونة بعد إطلاق صواريخ من لبنان وإصابة جندي إسرائيلي

كتب : وكالات

11:29 م 14/05/2026 تعديل في 15/05/2026

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الخميس، بإطلاق صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان، عقب رصد إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه كريات شمونة وعدد من البلدات المحيطة بها.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية، أن الدفاعات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعترضت 3 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه كريات شمونة، فيما سقطت 3 صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة.

ومن جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه اعترض عدة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه كريات شمونة، بينما سقطت صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة معاريف أن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح خلال نشاط عسكري في جنوب لبنان.

جنوب لبنان جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله حرب لبنان

