عاد مقطع فيديو مرعب لواجهة مواقع التواصل الاجتماعي من جديد، يوثق لحظات اقتحام شاب لشقة سيدة حاملاً سلاحًا أبيض عقب خروجها من المصعد داخل أحد العقارات بمحافظة السويس، وسط تحذيرات واسعة من “خطر الأسانسيرات”. لكن الحقيقة التي كشفتها الأجهزة الأمنية قلبت المشهد بالكامل.

فيديو عقار السويس

خلال ساعات قليلة، أثار الفيديو المتداول حالة من القلق بين المواطنين، بعدما ظهر فيه شخص وهو يلاحق سيدة حتى باب شقتها عقب خروجها من المصعد، قبل أن تستغيث بصوت مرتفع فيلوذ المتهم بالفرار.

الداخلية تكشف الحقيقة

المنشور المصاحب للفيديو حمل عبارات تحذيرية مثيرة، دعا خلالها ناشره المواطنين إلى توخي الحذر من استخدام المصاعد داخل العقارات السكنية، ما تسبب في إعادة تداول المقطع بشكل واسع وإثارة حالة من الخوف والجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي لكن الفحص الأمني كشف مفاجأة مهمة.

تبين أن الفيديو المتداول ليس حديثًا كما جرى الترويج له، بل يعود إلى واقعة قديمة حدثت خلال عام 2024، وكانت الأجهزة الأمنية قد تعاملت معها في حينه، حيث تم ضبط مرتكب الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مع نشر بيان رسمي وقتها عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.

سقوط المتهم

ومع تتبع مصدر إعادة نشر الفيديو، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط القائم على تداول المقطع مجددًا، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وبمواجهته، اعترف المتهم بأنه كان يعلم أن الفيديو قديم وأن مرتكب الواقعة تم ضبطه سابقًا، إلا أنه تعمد إعادة نشره عبر صفحته الشخصية بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من التفاعل المرتفع على مواقع التواصل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الشائعات والمحتوى المضلل الذي يثير البلبلة بين المواطنين.

