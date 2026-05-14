إيلون ماسك يصطحب نجله خلال زيارة الصين

إيلون ماسك يصطحب نجله خلال زيارته مع ترامب إلى بكين.. فيديو

كتب : وكالات

10:50 م 14/05/2026

اصطحب الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك، نجله "إكس آش إيه-تويلف" إلى العاصمة الصينية بكين.

وبحسب CNN، وشوهد ماسك برفقة ابنه "إكس إيه إيه-شي" داخل قاعة الشعب الكبرى في بكين، خلال قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

وكان ماسك من بين عدد من كبار المديرين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا الأمريكية، إلى جانب تيم كوك وجينسن هوانغ، الذين التقوا رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج على هامش القمة.

وفي وقت سابق، ظهر الطفل البالغ من العمر 6 سنوات، والملقب بـ"إكس"، خلال اجتماع بالبيت الأبيض في العام الماضي.

