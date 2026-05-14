إيلون ماسك يصطحب نجله خلال زيارة الصين

اصطحب الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك، نجله "إكس آش إيه-تويلف" إلى العاصمة الصينية بكين.

وبحسب CNN، وشوهد ماسك برفقة ابنه "إكس إيه إيه-شي" داخل قاعة الشعب الكبرى في بكين، خلال قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

Elon Musk was seen with his son, X Æ A-Xii, at the Great Hall of the People in Beijing during President Trump’s summit with Xi Jinping. Musk was among several top U.S. tech executives, alongside Tim Cook and Jensen Huang, who met with Chinese Premier Li Qiang on the sidelines of… pic.twitter.com/SilocjQexq — CBS News (@CBSNews) May 14, 2026

وكان ماسك من بين عدد من كبار المديرين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا الأمريكية، إلى جانب تيم كوك وجينسن هوانغ، الذين التقوا رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج على هامش القمة.

وفي وقت سابق، ظهر الطفل البالغ من العمر 6 سنوات، والملقب بـ"إكس"، خلال اجتماع بالبيت الأبيض في العام الماضي.