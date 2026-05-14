ساعات من الظلام المفاجئ داخل منزل سفير إحدى الدول الأوروبية بمنطقة العمرانية غرب الجيزة، كانت كافية لإثارة حالة من القلق والتساؤلات، قبل أن تكشف التحريات الأمنية مفاجأة غير متوقعة وتبين أن لص خردة وراء الأزمة.

ظلام داخل منزل سفير بالعمرانية



بدأت الواقعة عندما انقطع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ عن منزل سفير إحدى الدول الأوروبية بمنطقة العمرانية، ليستمر الظلام داخل مقر إقامته لساعات متواصلة، وسط محاولات لمعرفة سبب العطل الغامض.

سرقة مدبرة بمنزل سفير أوروبي

في البداية، بدا الأمر وكأنه مجرد خلل فني عابر، لكن الفحص الدقيق كشف أن ما حدث لم يكن عطلاً تقنيًا، بل واقعة سرقة مدبرة استهدفت صندوق الكهرباء الخاص بالمنزل.

الإدارة العامة لمباحث الجيزة بدأت تفحص البلاغ بدقة خاصة مع حساسية الموقع المستهدف وطبيعته الدبلوماسية. وخلال وقت قصير، توصلت التحريات إلى أن مجهولًا فتح صندوق الكهرباء وسرقة محتوياته، ما تسبب مباشرة في انقطاع التيار عن منزل السفير.

سقوط المتهم



التحقيقات كشفت أن المتهم لم يكن يبحث عن أموال أو مقتنيات ثمينة، بل استهدف "الفيوزات" وقطع الألومنيوم الموجودة داخل صندوق الكهرباء، بعدما اعتبرها مصدرًا سريعًا للربح عبر بيعها ضمن الخردة.

وبتقنين الإجراءات تمكنت مأمورية من تحديد هويته وضبطه ليقر بفعلته موضحا أنه باع القطع المسروقة لصاحب مخزن خردة مؤكدا "ماعرفش إنه بيت سفير".

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فتحي مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

