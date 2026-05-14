متحدث الوزراء: تسهيلات جديدة لتقنين مخالفات البناء وتسريع التصالح

كتب : حسن مرسي

11:58 م 14/05/2026

المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك نحو 950 ألف ملف تصالح في مخالفات البناء لم تُستكمل إجراءاتها حتى الآن، رغم تقديم طلباتها.

وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة تنفذ حملات توعية لحث المواطنين على استكمال الإجراءات، من خلال رسائل نصية وخطابات ترسلها المحافظات.

وأشار إلى أن التعديلات الجاري دراستها تركز على التسهيلات الإدارية في الإجراءات والاشتراطات، وليس تغيير جوهر شروط التصالح.

ولفت إلى أن "التسهيلات ستكون في تيسير الحصول على الموافقات من الجهات الحكومية المختلفة، وسرعة إنهاء الإجراءات واستيفاء الشروط والمواصفات المطلوبة".

وأكد أن الدولة حريصة، من خلال المحافظات، على حث المواطنين وإرسال الرسائل النصية والخطابات لاستكمال الإجراءات.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن الأمر يتطلب قدرًا كبيرًا من الوعي والاهتمام بأهمية استكمال إجراءات التصالح لتقنين أوضاع مخالفات البناء.


مخالفات البناء قانون التصالح متحدث الوزراء

