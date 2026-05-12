فيلا هادئة بمدينة 6 أكتوبر، تبدو من الخارج كأي منزل فاخر تحيطه الأشجار والأسوار العالية، لكنها في الداخل تخفي واحدة من أكثر الوقائع إثارة وغموضًا مؤخرًا.

فيديو رعب في 6 أكتوبر

صرخات، اتهامات، إصابات بالغة، ومقاطع فيديو قيل إنها توثق لحظات مرعبة، جميعها تفاصيل فجرت أزمة عنيفة خرجت من جدران الفيلا إلى ساحات التحقيق ومنصات التواصل الاجتماعي.

بطلة الواقعة، أستاذة جامعية ظهرت عبر السوشيال ميديا لتروي ما وصفته بـ"ليلة الاعتداء"، مؤكدة أنها تعرضت لهجوم داخل منزلها على خلفية نزاع محتدم حول حيازة الفيلا وبعض الوحدات الموجودة بالعقار.

بداية أزمة فيلا أكتوبر

القصة – حسب روايتها – لم تبدأ فجأة، بل تعود إلى أواخر عام 2023، عقب وفاة أحد كبار العائلة الذي كان يتولى إدارة العقار والإشراف الكامل عليه. بعد رحيله، تبدلت الأوضاع سريعًا، وبدأت الخلافات تدب داخل المكان، وسط محاولات متكررة للسيطرة على وحدات سكنية داخل الفيلا، في مشهد وصفته بأنه صراع نفوذ بالقوة.

ومع تصاعد التوتر، ظهر شخص قالت إنه حضر إلى العقار برفقة آخرين مدعيًا أحقيته في إحدى الوحدات، لتتحول الخلافات لاحقًا إلى مواجهة عنيفة داخل الفيلا نفسها.

اعتداء جسدي وتقرير طبي

وفي أحدث فصول الأزمة، أكدت الأستاذة الجامعية أنها تعرضت لاعتداء جسدي داخل العقار، متهمة الطرف الآخر بالتعدي عليها وسرقة منقولات خاصة بها. وأشارت إلى أن الإصابات التي لحقت بها كانت قاسية، حيث نقلت بتقارير طبية تضمنت كسورًا وإصابات متفرقة بالجسد، في واقعة أثارت حالة واسعة من الجدل والتعاطف على مواقع التواصل.

ولم تتوقف الاتهامات عند الاعتداء البدني فقط، بل امتدت – وفق أقوالها – إلى الإهانة والتجاوز اللفظي خلال الواقعة، مؤكدة أنها قدمت للجهات المختصة تسجيلات ومقاطع مصورة قالت إنها توثق ما حدث بالتفصيل داخل الفيلا.

الواقعة - تحمل رقم 4020 لسنة 2026 جنح ثاني أكتوبر - تحولت إلى ملف تحقيق مفتوح أمام النيابة العامة، التي بدأت فحص البلاغات والمستندات والتسجيلات المقدمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكشف الحقيقة الكاملة وراء الأزمة التي هزت واحدة من أرقى مناطق أكتوبر.

