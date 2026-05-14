ليست جريمة قتل.. كشف لغز الساق المبتورة على طريق الإسكندرية الصحراوي

كتب : محمد عامر , محمد البدري

06:27 م 14/05/2026

كشفت التحريات الجارية حول واقعة العثور على ساق بشرية على الطريق الصحراوي بالإسكندرية، أنها تعود لشاب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بصحبة جده، مما أسفر عن وفاتهما متأثرين بقوة الاصطدام.

العثور على ساق مبتورة بحارة الخدمات

تعود ملابسات الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بالعثور على ساق مبتورة من أسفل الركبة اليمنى ملقاة بالحارة المخصصة للخدمات بالطريق الصحراوي عند الكيلو 68 (اتجاه الإسكندرية).

انتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة العثور على ساق مبتورة من أسفل الركبة اليمنى ملقاة بالمشار إليه.

مطابقة الأشلاء والبحث عن العضو المفقود

أوضحت التحريات أنه عقب نقل سيارة الإسعاف لجثمانين سقطا ضحية حادث تصادم بذات النطاق، تبين وجود قطع في جثمان الشاب، مما استدعى عودة سيارة الإسعاف للبحث عن الجزء المفقود.

وتزامن ذلك مع وصول بلاغ العثور على الساق، حيث جرت المطابقة ونقلها إلى مستشفى العامرية العام لتلحق بالجثمان.

هوية المتوفيين وقرار جهات التحقيق

حددت التحريات هوية المتوفيين وهما الشاب "ع.ال.ل" (21 عامًا)، وجده "ل.ال" (70 عامًا).

وحرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها وأمرت بدفن الجثامين عقب انتهاء الإجراءات القانونية.

