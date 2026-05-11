الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بين أشخاص في الفيوم

كتب : علاء عمران

03:27 م 11/05/2026

مشاجرة بين أشخاص في الفيوم

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بأحد شوارع محافظة الفيوم.

بداية المشاجرة

وتبين أنه بتاريخ 18 أبريل الماضي، نشبت مشاجرة بين طرف أول مكون من شخصين، وطرف ثان مكون من عاملين لهما معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بمحافظة الفيوم.

سبب الخلاف

وأوضحت التحريات أن المشاجرة بدأت بسبب قيام الطرف الأول بترك دراجة نارية خاصة به أمام محل عمل الطرف الثاني، ما تسبب في خلاف تطور إلى مشادة كلامية.

تطور الموقف

وتبادل الطرفان التعدي بالسب والضرب، دون وقوع أي إصابات، قبل أن يتدخل الأهالي لاحتواء الموقف.

ضبط الطرفين والصلح

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما أيدا ما جاء في التحريات، وتم الصلح والتراضي بينهما. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الفيوم مشاجرة الداخلية

