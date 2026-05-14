إعلان

52.6 مليار جنيه مشتريات أجنبية في أذون الخزانة خلال أسبوع

كتب : ميريت نادي

06:32 م 14/05/2026

البورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء في أذون الخزانة بالسوق الثانوي بنحو 52.6 مليار جنيه خلال أسبوع، وفقا للتقرير الأسبوعي من البورصة المصرية.

كما سجلت تعاملات المستثمرين العرب في أذون الخزانة بالسوق الثانوي صافي بيع بنحو 4.1 مليار جنيه.

تعاملات المستثمرين من الأسهم

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 1.4 مليار جنيه، خلال جلسات الأسبوع الحالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 739.7 مليون جنيه.

أداء مؤشرات البورصة خلال الأسبوع

انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 0.84%، ليغلق عند مستوي 53154 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 4.05%، ليغلق عند مستوي 15087 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX100 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 3.88%، ليغلق عند مستوي 20990 نقطة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المصرية مؤشرات البورصة مشتريات أجنبية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد اختطاف سفينة عليها بحارة مصريون.. هل يعود زمن "القرصنة الصومالية"؟
حكايات الناس

بعد اختطاف سفينة عليها بحارة مصريون.. هل يعود زمن "القرصنة الصومالية"؟
أحمد الفيشاوي يعلن ارتباطه رسميا: "أخيرا لقيت ملكتي حورية البحر"
زووم

أحمد الفيشاوي يعلن ارتباطه رسميا: "أخيرا لقيت ملكتي حورية البحر"
"شاكوش ومقص وجثة مهشمة الرأس".. ماذا حدث داخل شقة بدر؟
حوادث وقضايا

"شاكوش ومقص وجثة مهشمة الرأس".. ماذا حدث داخل شقة بدر؟
محمد فؤاد أحدثهم.. نجوم تزوجوا من جنسيات عربية أبرزهم عمرو دياب وهنيدي
زووم

محمد فؤاد أحدثهم.. نجوم تزوجوا من جنسيات عربية أبرزهم عمرو دياب وهنيدي
رئيس إنبي يكشف لمصراوي أسباب رحيل حمزة الجمل
رياضة محلية

رئيس إنبي يكشف لمصراوي أسباب رحيل حمزة الجمل

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

وزير التعليم: 500 جنيه لكل طالب متفوق في الثانوية لتجربة الاستثمار عمليًا
التعليم: تعميم منهج الرياضيات الياباني على الصفين الثاني والثالث الابتدائي العام المقبل
التعليم: خفض لجان الثانوية العامة إلى 2032 ضمن نظام التجمعات الجديد