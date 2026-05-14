52.6 مليار جنيه مشتريات أجنبية في أذون الخزانة خلال أسبوع

سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء في أذون الخزانة بالسوق الثانوي بنحو 52.6 مليار جنيه خلال أسبوع، وفقا للتقرير الأسبوعي من البورصة المصرية.

كما سجلت تعاملات المستثمرين العرب في أذون الخزانة بالسوق الثانوي صافي بيع بنحو 4.1 مليار جنيه.

تعاملات المستثمرين من الأسهم

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 1.4 مليار جنيه، خلال جلسات الأسبوع الحالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 739.7 مليون جنيه.

أداء مؤشرات البورصة خلال الأسبوع

انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 0.84%، ليغلق عند مستوي 53154 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 4.05%، ليغلق عند مستوي 15087 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX100 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 3.88%، ليغلق عند مستوي 20990 نقطة.