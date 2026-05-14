ربة منزل تهدد مواطناً بسبب خلاف على مكان انتظار سيارة بالإسكندرية

كتب : علاء عمران

05:30 م 14/05/2026

وزارة الداخلية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من سيدة هددته بالإيذاء، زاعمة أن والدها أحد أفراد الشرطة بمحافظة الإسكندرية لإرهابه.

كواليس مشادة "ركنة السيارات"

أظهرت التحريات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية نشوب مشادة كلامية بدائرة قسم شرطة الدخيلة بين ربة منزل وقائد سيارة بسبب اعتراض الأخير على توقفها أمام منزله. تبادل الطرفان خلال المشاجرة السب والقذف، وادعت السيدة نفوذ والدها في سلك الشرطة لإخافة الطرف الثاني لاتهامها إياه بإحداث تلفيات بسيارتها.

ضبط المتورطين وحقيقة وفاة الوالد

نجحت القوات الأمنية في ضبط طرفي المشاجرة، وبالفحص الدقيق في سجلات الأحوال المدنية تبين أن والد المذكورة متوفي منذ عام 2015، أي قبل الواقعة بـ 11 عاماً.

أقرت المتهمة بمواجهتها بالتحريات بتعمدها اختلاق هذه الرواية لترهيب الخصم، بينما أنكر الطرف الثاني إحداث أي تلفيات بسيارتها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

أمن الإسكندرية قسم الدخيلة وزارة الداخلية

