وزارة الداخلية تحبط محاولة غسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات

كتب : علاء عمران

12:49 م 14/05/2026

وزارة الداخلية

نجحت وزارة الداخلية في تحطيم مخطط شيطاني لثلاثة من أخطر العناصر الجنائية، حاولوا "شرعنة" ثرواتهم الطائلة التي جمعوها من تجارة المخدرات.

كشفت العملية التي قادها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عن محاولات مستميتة لغسل أموال قُدرت بنحو 200 مليون جنيه، كانت نتاجاً لسنوات من الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة.

رصدت أجهزة الوزارة المعنية ثروات هؤلاء العناصر بدقة ومتابعة لصيقة، حيث بدت علامات الثراء الفاحش عليهم بشكل لا يتناسب مع أنشطتهم المعلنة، وتبين من التحريات المكثفة أن المتهمين الثلاثة اتخذوا من تجارة "الصنف" مصدراً أساسياً لبناء إمبراطورية مالية ضخمة، ثم شرعوا في تنفيذ خطة محكمة لإخفاء مصدر هذه الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية أمام المجتمع والقانون.

غسل أموال المخدرات في العقارات والسيارات الفارهة

اعتمد المخطط الإجرامي على استراتيجية "تفتيت الثروة" وإعادة ضخها في كيانات تبدو مشروعة، حيث قاموا بشراء مساحات شاسعة من الأراضي، وعقارات فاخرة في مناطق متميزة، بالإضافة إلى أسطول من السيارات الفارهة. استهدف الجناة من هذه الخطوة إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن استثمارات عقارية وتجارية قانونية.

اتخذت أجهزة الأمن كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وباشرت النيابة التحقيق.

